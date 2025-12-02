Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3026754
Zee OdishaOdisha LifeStyle and Others

8th Pay Commission: ସଂସଦରେ ଉଠିଲା ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପ୍ରସଙ୍ଗ...ସରକାର ଦେଲେ ଏମିତି ଉତ୍ତର

8th Pay Commission: ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଭାଇରାଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମେସେଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଆଇନ ୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦରମା କମିଶନ ଲାଭ ହରାଇବେ।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 02, 2025, 09:04 PM IST

Trending Photos

8th Pay Commission: ସଂସଦରେ ଉଠିଲା ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପ୍ରସଙ୍ଗ...ସରକାର ଦେଲେ ଏମିତି ଉତ୍ତର

8th Pay Commission:ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ୁଥିବା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କରୁନାହାଁନ୍ତି। ସୋମବାର ଲୋକସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ, ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ସଂସଦକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) କୁ ମୂଳ ଦରମା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁନାହାଁନ୍ତି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ହେବାର କିଛି ମାସ ବିତିଯାଇଛି, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ଦିନ ଧରି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ମୂଳ ଦରମା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କ’ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?
ବାସ୍ତବରେ, ସଂସଦରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ମାନେ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ DA ଏବଂ DRରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ନଭେମ୍ବରରେ ଅଷ୍ଟମ CPC ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପରଠାରୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ DAକୁ ମୂଳ ଦରମା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭାଇରାଲ ମେସେଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଭାଇରାଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମେସେଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଆଇନ ୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦରମା କମିଶନ ଲାଭ ହରାଇବେ।

Add Zee News as a Preferred Source

କେବଳ ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ପେନସନ ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ
ସରକାର X ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦାବି ମିଥ୍ୟା। CCS (ପେନସନ) ନିୟମ, ୨୦୨୧ର ନିୟମ ୩୭, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ପିଏସୟୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ପାଇଁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସର ଲାଭ ଜବତ କରାଯିବ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ CCS (ପେନସନ) ନିୟମ, ୨୦୨୧ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଜଡିତ, ଯେଉଁଠାରେ ପେନସନ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ନିୟମ ୩୭(୨୯C) ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା।

Also Read: Rahu Gochar 2026: ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ସାରା ରାହୁଙ୍କ ରହିବ ପ୍ରଭାବ...ଏହି ୩ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅପାର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି

Also Read: Kidney Failure Symptoms: କିଡନୀ ଖରାପ ହେଉଥିଲେ ଚେହେରାରେ ଦେଖାଦିଏ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ, ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁନି ଅଣଦେଖା

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Banak Lagi time
ବୁଧବାର ବନକ ଲାଗି: ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ
School teacher's Undertaking
ଶିକ୍ଷକ ଦେବେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ: ଟ୍ୟୁସନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
Ayusman Bharat
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା, ୨୧୬୩ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଉପଲବ୍ଧ
8th pay commission
8th Pay Commission: ସଂସଦରେ ଉଠିଲା ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପ୍ରସଙ୍ଗ...ସରକାର ଦେଲେ ଏମିତି ଉତ୍ତର
Sir
ରାଜି ହେଲେ ସରକାର: ଲୋକସଭାରେ ହେବ ଆଲୋଚନା ‘ଏସ୍‍ଆଇଆର୍‍’