8th Pay Commission: ୬୯ ଲକ୍ଷ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଝଟକା ! ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରୁ ପଡ଼ିଲେ କି ବାଦ୍ ?

8th Pay Commission: ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ (8ମ CPC) ପାଇଁ ସନ୍ଦର୍ଭର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ToR) ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଫେନ୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ଫେଡେରେସନ୍ (AIDEF) ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି। AIDEF କହିଛି ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପେନସନଭୋଗୀ ଏବଂ ପରିବାର ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ 8ମ CPC ପରିସରରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।
AIDEF କ’ଣ କହିଛି?
ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, AIDEF ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ToR ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଆପତ୍ତି କରିଛି। AIDEF କହିଛି ଯେ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ୬୯ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପେନସନଭୋଗୀ ଏବଂ ପରିବାର ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ପରିସରରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ, AIDEF ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେ ୩୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଦେଶକୁ ସେବା କରିଥିବା ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କୁ 8ମ CPC ପରିସରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପେନସନ ସଂଶୋଧନ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପକ୍ଷପାତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
କାହିଁକି ToR ରେ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ?
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଭେମ୍ବର ୩, ୨୦୨୫ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ToR ରେ "ପେନସନଭୋଗୀ" କିମ୍ବା "ପରିବାର ପେନସନଭୋଗୀ" ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ କମିଶନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ସୁବିଧା ସମୀକ୍ଷା କରିବ। ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡିକରେ ଅବସର କାଳୀନ ସୁବିଧା, ଅର୍ଥାତ୍ ପେନସନ ଏବଂ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ବୈଷୟିକ ଭାବରେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେବା-ସମୟ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିବାରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
କେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ?
ଟିଓଆର ଅନୁଯାୟୀ, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଏହି ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବ:
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଅଣ-ଶିଳ୍ପ କର୍ମଚାରୀ
ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସେବା
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ
କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର କର୍ମଚାରୀ
ଭାରତୀୟ ଅଡିଟ୍ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ବିଭାଗ
ସଂସଦର ଏକ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା (ଆରବିଆଇ ବ୍ୟତୀତ)
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ
କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀ
କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶର ଅଧସ୍ତନ ଅଦାଲତର ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀ
ପେନସନ୍ ଏବଂ ଅବସର ଲାଭ ବିଷୟରେ ଟିଓଆର କ’ଣ କୁହନ୍ତି?
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ପେନସନ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଗଠନ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୁଇଟି ବର୍ଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ:
ପ୍ରଥମତଃ, NPS ଏବଂ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ-ସହ-ଅବସର ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, NPS ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଏବଂ ପେନସନ୍।
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ?
ସରକାର କମିଶନକୁ ତାଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ୧୮ ମାସ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦରମା, ପେନସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଧାର ହେବ।
