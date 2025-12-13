Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3040012
Zee OdishaOdisha LifeStyle and Others

Juice Benefits: ପ୍ରତିଦିନ ପିଅନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଜିକାଲ ଜୁସ୍...କେଶ ଝଡିବା ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ମୁଖର ଚମକ କରିବ ଦ୍ୱି-ଗୁଣ

Juice Benefits: ପ୍ରାୟତଃ, ଆମେ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କ'ଣ ନ ଖାଇବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ଜୁସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 13, 2025, 08:19 PM IST

Trending Photos

Juice Benefits: ପ୍ରତିଦିନ ପିଅନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଜିକାଲ ଜୁସ୍...କେଶ ଝଡିବା ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ମୁଖର ଚମକ କରିବ ଦ୍ୱି-ଗୁଣ

Juice Benefits: କେଶ ଝଡ଼ିବା ସହ ଏବଂ ମୁହଁର ଚମକ କମିଯିବା... ଏହି ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟେନସନ ଦେଇପାରେ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ବଜାରରୁ ଅନେକ କ୍ରିମ୍, ମାସ୍କ ଏବଂ ସେରମ୍ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପୋଷଣ କଥା ଆସେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ। ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜୁସ୍ କେବଳ କେଶ ଝଡ଼ିବାକୁ ରୋକିବ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ରଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିବ। ଏହି ଜୁସ୍ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଏବଂ କେଶ ଉପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜୁସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ତିନିରୁ ଚାରୋଟି ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ଜୁସ୍ କୁ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏବିସି ଜୁସ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଲାଭ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବା।

ଏହା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା କେଶ କିମ୍ବା ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା କିମ୍ବା ରୋକିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ, ଆମେ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କ'ଣ ନ ଖାଇବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ଜୁସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏବିସି ଜୁସ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ
ଏହି ଜୁସ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡାଳିମ୍ବ, ଗୋଟିଏ ସେଓ, ଗୋଟିଏ ଆମଳା, ବିଟ୍ରୁଟ୍ ସହ ଗାଜର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ଏକ ଜୁସର୍‌ରେ ପକାଇ ରସ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହି ଜୁସ୍‌କୁ ଛାଣି ପ୍ରତିଦିନ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ।

Add Zee News as a Preferred Source

କ’ଣ ମିଳିବ ଲାଭ?
ଏହି ଜୁସ୍‌ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ରୁତ କେଶ ଝଡ଼ିବାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଧୂଳି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପାଦରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଖରାପ ପାଣି ଭଳି କାରଣଗୁଡ଼ିକ କେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ, ଶରୀରରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେହିପରି, ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଚର୍ମ ଝଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ କମ ବୟସରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ଟ୍ରିପଲ୍ ଏବିସି ଜୁସ୍‌କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ।

ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:
ଏହି ଟ୍ରିପଲ୍ ଏବିସି ଜୁସ୍‌କୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାପରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ ଏବଂ କେଶକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଧ୍ୟାନ ଏବଂ କିଛି ଯୋଗ ଆସନ ମଧ୍ୟ ଚାପ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣ କେଶରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଏବଂ ମୁହଁ ମସାଜ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମକୁ ବାହ୍ୟ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍କିନ୍ କେୟାର କିମ୍ବା କେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ବିୟୁଟିସିଆନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।

Also Read: Odisha Teacher Job: ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ଟିଚିଂ ଓ ନନଟିଚିଂ ପାଇଁ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ...ଶେଷ ତାରିଖ ୨୨ ଡିସେମ୍ବର

Also Read: Unparliamentary Words: ସଂସଦରେ ଅପଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଅମିତ୍ ଶାହା...ଜାଣନ୍ତି କି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ କରିପାରିବେନି ବ୍ୟବହାର

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

SBI FD Interest Rates
FD ରୁ ନେଇ ଲୋନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୁଧ ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା SBI, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା
DK Shivakumar
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି; ଏହି ଦିନ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ ଶିବକୁମାର!
Odia News
ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି
Ollywood News
Ollywood News: ଛଅଟି ଦେଶରେ ନବକଳେବର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ, ଭାବବିହ୍ୱୁଳ ହେଲେ ଦର୍ଶକ
Odia News
ମାଲକାନଗିରିରେ ଆଉ ୩୬ ଘଣ୍ଟା ବଢିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା