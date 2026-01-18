Chanakya Niti: ବୁଦ୍ଧିମତି ମହିଳାଙ୍କ ନଅଟି ଗୁଣ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ବାଣୀ...

Chanakya Niti: ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ମହିଳାଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ଗୁଣ ଥିବା ମହିଳାମାନେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ପୂରା ପରିବାର ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ।
Trending Photos
Chanakya Niti: ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କେବଳ ଶାସନ ଏବଂ ରାଜନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନଥିଲା। ସେ ମାନବ ଆଚରଣ, ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ମହିଳାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ରହିଥାଏ । ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଚତୁର ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନଅଟି ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ମହିଳାଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପରି ଗୁଣ ଥିବା ମହିଳାମାନେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ପୂରା ପରିବାର ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କାରଣରୁ ପରିବାର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ।
ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା
ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ମହିଳା ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥା କିମ୍ବା ସମାଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବିଚାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି।
ଆଶାର ସନ୍ତୁଳନ
ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହିଳା ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ପ୍ରତି ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ନିରାଶାକୁ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ନିଜ ଶକ୍ତିର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା
ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ମହିଳା ଜଣେ ସୁପରଓମେନ୍ ହେବା ଦୌଡ଼ରେ ନିଜକୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜ କ୍ଷମତାର ସୀମା ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ମନର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ।
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ମହିଳା ଅତୀତର ଭୁଲ କିମ୍ବା ତିକ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବନ୍ଦୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଅତୀତରୁ ଶିଖନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଠନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି।
ଭାବପ୍ରବଣ ସନ୍ତୁଳନ
ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମହିଳା ଭାବନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଭାବନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତର୍କ ଏବଂ ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଠିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଠିକ କରିଥାଏ।
ଆତ୍ମସମ୍ମାନ
ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କାହାର ପ୍ରଶଂସା କିମ୍ବା ସମାଲୋଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଯାହା ସମାଜକୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ।
ବିଚକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସଠିକ୍ ସାଥୀ
ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କର କଥା ଆସେ, ସେ କେବଳ ଭାବନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଥୀ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ।
ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ
ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସମୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଅଯଥା ଗପ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ମହିଳା ସେହି ସମୟକୁ ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିବା କିମ୍ବା ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଜଣେ ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ
ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହିଳା କେବେବି ଏହା ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ, ସେ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ ପାଇଁ ଭୋକିଲା ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଅପଡେଟ୍ ରଖନ୍ତି। ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ସାହ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରଖିଥାଏ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
Also Read- New DA Pattern: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନୂଆ DA ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ କ’ଣ? ଏହି ସୂଚନା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ
Also Read- Subhadra Yojana: ୨୨ ରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା