Acidity Pill: ଦରକାରଠୁ ଅଧିକ ଖାଉଛନ୍ତି କି ଏସିଡିଟି ବଟିକା, ଜାଣନ୍ତୁ କିଡନୀ ଉପରେ କ'ଣ ପକାଉଛି ପ୍ରଭାବ?

Acidity Tablets Warning: ଆଜିକାଲି ଅସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଏସିଡିଟି ସାଧାରଣ କଥା। ଯଦିଓ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, କିଛି ଲୋକ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏସିଡିଟି ବଟିକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତଥାପି, ଚିନ୍ତା ନକରି ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ଖାଇବା ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ। ଏକ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏସିଡିଟି ଔଷଧ ନେବା ବୃକକ୍ କ୍ଷତି ଏବଂ ପେଟ ଆସ୍ତରଣକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରୋଟନ୍ ପମ୍ପ ଇନହିବିଟର (ପିପିଆଇ) ଔଷଧର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ହାର୍ଟବର୍ଣ୍ଣର ଅଧିକ ବିପଦ ଥାଏ, ତାହା ଶରୀରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ କ’ଣ?
ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ସୁଧୀର କୁମାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଅଲସର କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ଏସିଡି ରିଫ୍ଲକ୍ସ ପାଇଁ କେବଳ ୪ ରୁ ୮ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ତଥାପି, ଭାରତରେ, ଲୋକମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ କିମ୍ବା ବଦହଜମୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ସେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏସିଡିଟିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅଜାଣତରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏସିଡିଟି ବଟିକାର ଅତ୍ୟଧିକ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ବୃକକ୍, ହାଡ଼ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ବିଶେଷକରି PPI ଔଷଧର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କ୍ରନିକ ବୃକକ୍ ରୋଗ (CKD) ର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ନିରନ୍ତର ବ୍ୟବହାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃକକ୍ ର ଫିଲ୍ଟରିଂ କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ, ଯାହା ବୃକକ୍ ଫେଲ୍ୟୁଅରକୁ ନେଇପାରେ। ଅନେକ ସମୟରେ, ଲୋକମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବଟିକା ଖାଆନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରି, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ବୃକକ୍ କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି।
ପେଟ ଏସିଡ୍ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପେଟ ଏସିଡ୍ କେବଳ ଜ୍ୱଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ; ଏହା ହଜମ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ। ଏହା ଶରୀରକୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ପୁଷ୍ଟିକର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ
ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏସିଡିଟି ବଟିକା ଖାଇ ପେଟ ଏସିଡ୍ କୁ ଦମନ କରନ୍ତି, ଶରୀର ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କ୍ୟାଲସିୟମ ଶୋଷଣ ହ୍ରାସ ହାଡ଼କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଲୁହା ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ରକ୍ତହୀନତାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ସେମାନେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ର ଶୋଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ସଠିକ୍ ସ୍ନାୟୁ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜରୁରୀ।
ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ
ଏସିଡିଟି ଔଷଧ କେବଳ ପେଟ ନୁହେଁ ବରଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଭିଟାମିନ୍ ବି୧୨ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପେଟ ଏସିଡିଟି ଶରୀରକୁ କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁଠାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ ଏସିଡିଟି ହ୍ରାସ କରେ, ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ। ଏହା ଡାଇରିଆ, ନିମୋନିଆ ଏବଂ ଅନ୍ତନଳୀରେ ଜୀବାଣୁର ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ୮ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏସିଡିଟି ବଟିକା ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଏସିଡିଟି ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଔଷଧ ବଦଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭଲ।
(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
