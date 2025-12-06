Airtel Recharge Plan: ଏୟାରଟେଲ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଝଟକା ! କମ୍ପାନୀ ହଟାଇଲା ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ...ଏବେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେଶି

Airtel Recharge Plan: ୨୦୦ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ୧୯୫ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସହିତ ୧୨ ଜିବି ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅଧିକ ଡାଟା ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀ ଏକ ୩୬୧ ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ୫୦ ଜିବି ଡାଟା ଏବଂ ୩୦ ଦିନର ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରେ।
Airtel Recharge Plan: ଏୟାରଟେଲ୍ ପୁଣି ଥରେ ତାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଚୁପଚାପ୍ ୨୦୦ ରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଦୁଇଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଟାରିଫ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ARPU (ପ୍ରତି ମାସ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହାରାହାରି ରାଜସ୍ୱ) ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
କେଉଁ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା?
ଏୟାରଟେଲ୍ ଏହାର ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ରୁ ଦୁଇଟି ଡାଟା-କେବଳ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ୧୨୧ ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ ୧୮୧ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଉଭୟ ପ୍ଲାନ୍ ୩୦-ଦିନର ବୈଧତା ଏବଂ ଡାଟା-କେବଳ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ହଟାଇବା ସହିତ, ବଜେଟ୍ ଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ବିକଳ୍ପ ଅଛି।
କେଉଁ ଯୋଜନା ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ?
କମ୍ପାନି ପୁରୁଣା ପ୍ଲାନ୍ ହଟାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛି। ଏୟାରଟେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହେ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯାହା ୩୦ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ 6GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା SonyLIV ସମେତ ୨୦ ରୁ ଅଧିକ OTT ଆପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ।
୧୬୧ ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଡାଟା ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ୩୦ ଦିନ ପାଇଁ ୧୨ ଜିବି ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ। ୨୦୦ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ୧୯୫ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସହିତ ୧୨ ଜିବି ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅଧିକ ଡାଟା ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀ ଏକ ୩୬୧ ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ୫୦ ଜିବି ଡାଟା ଏବଂ ୩୦ ଦିନର ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏୟାରଟେଲର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା
ଟ୍ରାଇର ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଦେଶରେ ମୋଟ ଟେଲିଫୋନ୍ ସଂଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା ୧,୨୩୧ ନିୟୁତରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୧,୧୮୪ ନିୟୁତ ମୋବାଇଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ୪୬ ନିୟୁତ କେବଲ କନେକ୍ସନ।
ଏୟାରଟେଲ୍ ଗତ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ୧.୨୫୨ ନିୟୁତ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡ଼ିଥିଲା। କମ୍ପାନୀର ମୋଟ ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୩୯୨.୪ ନିୟୁତରୁ ଏବେ ୩୯୩.୬ ନିୟୁତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରିମିୟମ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ଏୟାରଟେଲ୍ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରୁଛି।
ଜିଓର ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା
ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ କରିବାରେ ଥକିଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଓର ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ପସନ୍ଦ ଆସିପାରେ। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରିପେଡ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛି ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଛି। କାରଣ ସରଳ: ଥରେ ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାଧାହୀନ ରହିବ।
୧୭୪୮ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ବୈଧତା ସହିତ ଏହି ଯୋଜନା, ଯେଉଁମାନେ ମାସିକ ରିଚାର୍ଜକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ। ଏହି ଏକକ ରିଚାର୍ଜ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ଜିଓ ସିମ୍ ୩୩୬ ଦିନ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୧ ମାସ ପାଇଁ ରିମାଇଣ୍ଡର କିମ୍ବା ପ୍ଲାନ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆପ୍ ଖୋଲିବାର ଝଗଡା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ।
ଲାଭ
ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ କଥା କେବଳ ଏହାର ଦୀର୍ଘ ବୈଧତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସୁବିଧା ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ। ସାରା ଦେଶରେ ଯେକୌଣସି ନେଟୱାର୍କକୁ ଅସୀମିତ କଲ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଲ୍ ରେଟ୍ କିମ୍ବା ମିନିଟ୍ ସରିଯିବାର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୁଏ। ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନେ ମାଗଣା SMS ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।
