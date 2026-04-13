Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3177520
Zee OdishaOdisha LifeStyle and OthersAkshaya Tritiya 2026: ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଗାଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି କି, ତେବେ ନିଜ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଶୁଭରଙ୍ଗ

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 13, 2026, 08:12 PM IST

Trending Photos

Akshaya Tritiya 2026: ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଗାଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି କି, ତେବେ ନିଜ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଶୁଭରଙ୍ଗ

Akshaya Tritiya 2026: ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦିନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ସୁନା, ରୂପା, ଘର କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହିସବୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହିଦିନରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ସ୍ଥାୟୀ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ବାଇକ୍, କାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯାନବାହନ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ଏହାକୁ କିଣିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ; ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅନୁସାରେ ସଠିକ୍ ଶୁଭ ସମୟ ଏବଂ ଯାନର ରଙ୍ଗ ବାଛିବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ।

ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥି ଏବଂ ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ଶୁଭ ସମୟ
ବୈଦିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ତିଥି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଏପ୍ରିଲ ୧୯ ତାରିଖ ଦିନ ୧ଟା ବାଜି ୧ ମିନିଟ୍  ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ ୨୦ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୦ଟା ବାଜି ୩୯ ରେ ଶେଷ ହେବ । ତେଣୁ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏପ୍ରିଲ ୧୯ ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହେବ। ଦିନସାରା କିଣାକିଣି ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଜିତ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ମୂହୁର୍ତ୍ତ ସକାଳ ୧୧ ଟା ୩୮ ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ ଟା ୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।

ରାଶି ଅନୁସାରେ କାରର ରଙ୍ଗ
ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସହିତ ଯାନ କିଣିବା ଭଲ ଫଳାଫଳ ଆଣିପାରେ। ତଥାପି, ଏହା ଏକ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଯଦି ଆପଣ ରଙ୍ଗ ଚୟନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ରଙ୍ଗ ବାଛିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ।

Add Zee News as a Preferred Source

ମେଷ ରାଶି- ଏକ ଲାଲ କିମ୍ବା ମରୁନ୍ ରଙ୍ଗ ବାଛନ୍ତୁ।
ବୃଷ ରାଶି - ଏକ ଧଳା କିମ୍ବା ରୂପା ରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ବାଛନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ ରାଶି - ଏକ ସବୁଜ, କ୍ରିମ୍ କିମ୍ବା ଧୂସର ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ।
କର୍କଟ ରାଶି - ଏକ ଧଳା, ରୂପା କିମ୍ବା କ୍ରିମ୍ କଲର ବାଛନ୍ତୁ।
ସିଂହ ରାଶି- ଏକ ଲାଲ, ମରୁନ୍, ଚକୋଲେଟ୍, କିମ୍ବା କେସର ରଙ୍ଗର ବାଛନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା ରାଶି- ଏକ ସବୁଜ, ଧଳା କିମ୍ବା ଧୂସର ରଙ୍ଗ ବାଛନ୍ତୁ।
ତୁଳା ରାଶି- ଏକ ଧଳା, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କିମ୍ବା ରୂପା ରଙ୍ଗର ବାଛନ୍ତୁ।
ବିଛା ରାଶି- ଏକ ଲାଲ, ମରୁନ୍, କିମ୍ବା ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗ ବାଛନ୍ତୁ।
ଧନୁ ରାଶି- ଏକ ହଳଦିଆ, କ୍ରିମ୍ କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ବାଛନ୍ତୁ।
ମକର ରାଶି- ଏକ କଳା, ନୀଳ, କିମ୍ବା ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ ବାଛନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି - ଏକ କଳା, ନୀଳ, କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ବାଛନ୍ତୁ।
ମୀନ ରାଶି - ହଳଦିଆ, ଧଳା କିମ୍ବା କ୍ରିମ୍ ରଙ୍ଗର ବାଛନ୍ତୁ। 

Disclaimer:ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ପୁରାଣ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
