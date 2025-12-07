Jaggery Water Benefits: ପାଣିରେ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ, ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା ପାଆନ୍ତୁ...

Advertisement
ଗୁଡ଼ ପାଣି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଡିଟକ୍ସ ପାନୀୟ। ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ଅପରିଷ୍କାର ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯକୃତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଉନ୍ନତ ହେବ। ଏହା ସହିତ, ରକ୍ତ ବଢ଼ିବହା ଏବଂ ସଫା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଫଳାଫଳ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ।

Dec 07, 2025

Jaggery Water Benefits: ଗୁଡ଼ କେବଳ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ ଉପାଦାନରେ ଭରପୂର। ଗୁଡ଼ରେ ଅନେକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ରହିଛି ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। କାରଣ ଏହା ଆଖୁ ରସରୁ ତିଆରି। ଏହାର ମିଠା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତି ତେବେ କେଉଁସବୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ? ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ, ଏହାର ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ (Gaggery Water Health Benefits)। ଏହି ପାଣି ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।

ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼ ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁସବୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ?

ଆନିମିଆ- ଗୁଡ଼ ପାଣି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଡିଟକ୍ସ ପାନୀୟ। ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ଅପରିଷ୍କାର ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯକୃତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଉନ୍ନତ ହେବ। ଏହା ସହିତ, ରକ୍ତ ବଢ଼ିବହା ଏବଂ ସଫା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଫଳାଫଳ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ।

ଚର୍ମ ରୋଗ - ଗୁଡ଼ ଚର୍ମ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଉଷୁମ ପାଣି ଏବଂ ଗୁଡ଼ର ମିଶ୍ରଣକୁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ନିୟମିତ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରଣ ଏବଂ ଦାଗ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଯକୃତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ- ଗୁଡ଼ରେ ଥିବା ମିନେରାଲ୍ସ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଯକୃତକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରେ।

ଋତୁସ୍ରାବ ଯନ୍ତ୍ରଣା- ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଗୁଡ଼ କାଢା ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। କାରଣ ଏଥିରେ ଥିବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

ଗୁଡ଼ ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ, ଗୁଡ଼ର ଏକ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏକ ପ୍ୟାନରେ ପାଣି ଫୁଟାନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼କୁ ତରଳାଇ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ରେ ଛାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଟିକେ ଗରମ ପିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସକାଳେ ଏହାକୁ ପିଇପାରିବେ।

