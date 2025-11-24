Bad Cholesterol: ଆମେରିକୀୟ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ ବଡ କଥା

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଡକ୍ଟର ଉଲଫସନ୍ LDL ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବଦାନ ଦେଉଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଇଛନ୍ତି। ସେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କୁ ଭିଟାମିନ୍ D ରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଯାହା ହୃଦରୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ।
Trending Photos
Bad Cholesterol: ଆମ ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଦୀର୍ଘ ୨୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟାକ୍ ଉଲଫସନ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଏହା କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଶରୀରରେ ହରମୋନ୍ ତିଆରି କରେ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ସହ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ।
LDL ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ "ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍" ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । କାରଣ ଏହା ଚର୍ବି, ଚର୍ବି-ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଯେପରିକି A, D, E, ଏବଂ K, ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ସ, CoQ10, ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍କୁ ଏହି ପୁଷ୍ଟିକର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଟିସୁଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବହନ କରିଥାଏ।
ଡକ୍ଟର ଉଲଫସନଙ୍କ ଅନୁସାରେ LDL ଖରାପ ନୁହେଁ। LDL କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ। LDL ର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୋଥେଲିଆଲ୍ ଟିସୁ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେବା ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପୁଷ୍ଟିକର ବିତରଣ କରିବା । ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ହୃଦ୍ରୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରିବହନ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ମାନବ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭରୁ, ଶରୀର LDL ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଆସିଛି। ଏହା କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ କରି ହରମୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି । ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଟିସୁ ମରାମତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତେବେ ଆଧୁନିକ ଔଷଧ ଏହାକୁ "ଖରାପ" କାହିଁକି ଲେବଲ୍ କରେ? ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, ସରଳ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ, ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରର ଷ୍ଟାଟିନ୍ ଔଷଧ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବାହାନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ, ଧମନୀର ଭିତର ଆସ୍ତରଣ, ଏଣ୍ଡୋଥେଲିଆମ୍ ସହିତ LDL ର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ। ପ୍ରଦାହ, ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ, ଉଚ୍ଚ ଇନସୁଲିନ୍ ସ୍ତର, ଛାଞ୍ଚର ଏକ୍ସପୋଜର, ନିଦ୍ରାହିନତା ଏବଂ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଏଣ୍ଡୋଥେଲିଆମ୍ ଆହତ ହେଲେ ପ୍ଲାକ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସମସ୍ୟା LDL ସହିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସହିତ।
"LDL ଖରାପ" ବୋଲି ଦାବି ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତରକୁ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ କମ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଟିନ୍ ଔଷଧର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଉଲଫସନ୍ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଥାଏ । ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜୀବନଶୈଳୀ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ଚାପ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ୩ଟି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ । ସେଗୁଡିକ ହେଲା "ଭଲ ଖାଅ, ଭଲରେ ବଞ୍ଚ, ଭଲ ଚିନ୍ତା କର" ।
ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଡକ୍ଟର ଉଲଫସନ୍ LDL ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବଦାନ ଦେଉଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଇଛନ୍ତି। ସେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କୁ ଭିଟାମିନ୍ D ରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଯାହା ହୃଦରୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜ ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ପ୍ରାୟତଃ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ପରିହାର ଏବଂ ହୃଦରୋଗକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗବେଷଣା ଏବଂ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ UVB କିରଣ ଚର୍ମରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କୁ ଭିଟାମିନ୍ D ରେ ପରିଣତ କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ D ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହ୍ରାସ କରେ। ଡକ୍ଟର ଉଲଫସନ୍ କୁହନ୍ତି ଯେ, ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଥର ୧୫ ରୁ ୨୦ ମିନିଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦେହରେ ପଡିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ । ଏଥିସହ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗର ବିପଦ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଡକ୍ଟର ଉଲଫସନ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ, LDL "ଖରାପ" ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ।
Also Read- Ketu Gochar 2025: କେତୁଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ୪ ରାଶିରେ ବଡ ପ୍ରଭାବ
Also Read- Dharmendra Passes Away: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ