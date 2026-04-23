Ardhkendra Yog: ବୁଧ ଶୁକ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧକେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ, ଏହି ୩ ରାଶି ଉପରେ ହେବ ଧନର ବର୍ଷା

Ardhkendra Yog:

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 23, 2026, 06:40 PM IST

Ardhkendra Yog: ବୁଧ-ଶୁକ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହା ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଏହି ବିଶେଷ ଯୋଗ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବୈଦିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଯୋଗ ୨୬ ଏପ୍ରିଲରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବୁଧ ବୁଦ୍ଧି, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗର କାରକ, ସେହିପରି ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଧନ, ସୁଖ ଏବଂ ଭୌତିକ ସୁବିଧାର କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମିଶ୍ରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିଥାଏ। 

ଜ୍ୟୋତିଶଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମୟ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, ନୂତନ ସୁଯୋଗ, ନିବେଶରେ ଲାଭ, କ୍ୟାରିୟରର ଉନ୍ନତି, ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଭଳି ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ତିନୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଯୋଗ ବେଶ୍ ସଫଳତା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି।

ମିଥୁନ ରାଶି
ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ମିଥୁନ ରାଶି ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରହିବ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଠିକ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଗତି କରିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ବୃତ୍ତ ମଜଭୁତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।

ବୃଷ ରାଶି
ବୃଷ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ଯୋଗ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଉନ୍ନତିର ସଙ୍କେତ ଦିଏ। ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିବେଶ ଭଲ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ଘରେ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ବିଳାସ ଏବଂ ଆରାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ସ୍ଥିର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବ। ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ ହେବ। ଇଚ୍ଛା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ କରିବ।

କନ୍ୟା ରାଶି
କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ଯୋଗ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ସିଧାସଳଖ ଫଳାଫଳରେ ପରିଣତ କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳତା ଆଡକୁ ଗତି କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଗମ ରହିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ଉଚ୍ଚ ରହିବ।

Disclaimer:ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ପୁରାଣ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

