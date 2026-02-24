High BP: ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ରୋଗୀ ମାନେ ଭୁଲରେ ବି ଖାଆନ୍ତୁନି ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ...ନଚେତ୍ ଭୋଗିବେ ସମସ୍ୟା

Advertisement
High BP: ଏହି ଖାଦ୍ୟର ଅତ୍ୟଧିକ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେବନ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର କରିପାରେ। ଯଦି ଏହି ଅବସ୍ଥା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଏହା ହୃଦୟ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଯାହା ହୃଦଘାତ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏବଂ ହୃଦଘାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ନୁହେଁ ଏପରି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ଭଲ।

Feb 24, 2026

High BP: ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବା ହାଇ ବିପିର କଥା ଆସେ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚାପ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମେତ ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତଥାପି, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତଚାପକୁ ବିଚଳିତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଚାର, ପିଜା, କେକ୍, ପ୍ୟାକେଜ୍ ଜୁସ୍, ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଏବଂ ପନିର ଭଳି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ।

ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପକୁ ଚିକିତ୍ସା ଭାଷାରେ ହାଇ ବିପି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ, ଉଚ୍ଚ ସୋଡିୟମ୍, ଚିନି ପାନୀୟ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅଚାର ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିପି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି ଖାଦ୍ୟର ଅତ୍ୟଧିକ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେବନ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର କରିପାରେ। ଯଦି ଏହି ଅବସ୍ଥା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଏହା ହୃଦୟ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଯାହା ହୃଦଘାତ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏବଂ ହୃଦଘାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ନୁହେଁ ଏପରି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ଭଲ।

ଉଚ୍ଚ ସୋଡିୟମ୍ ସ୍ତର ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଶରୀରରେ ଅଧିକ ଲୁଣ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ ରକ୍ତ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ହୃଦୟକୁ ଜୋରରେ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ପମ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରକ୍ତଚାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଧମନୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ। କାରଣ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରରେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ଧମନୀକୁ କଠିନ କରିଥାଏ, ଯାହା ରକ୍ତ ପମ୍ପିଂକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ହୃଦ ଚାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ହିଁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର କାରଣ।

ପାନୀୟ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଚିନି ଥିବା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ। ଚିନିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଉପରେ ନକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ତରଳ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ ଏବଂ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିକୃତ କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ହୃଦୟ ଧମନୀକୁ ମଧ୍ୟ କଠିନ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ହୃଦକୁ ରକ୍ତ ପମ୍ପ କରିବା କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ। ଏକାଠି, ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଏବଂ ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍ ରକ୍ତଚାପ ଉଭୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି।

ଆଚାର ଏବଂ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟରେ ସୋଡିୟମ୍ ଏବଂ ବାୟୋଆକ୍ଟିଭ୍ ଯୌଗିକ ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ। କେତେକରେ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏହି ଖାଦ୍ୟର ଅତ୍ୟଧିକ ସେବନ ଅନ୍ତନଳୀ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହା ଶରୀରର ସୋଡିୟମ୍-ପୋଟାସିୟମ୍ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ରକ୍ତବାହୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ଯାହା ଫଳରେ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଧୂମପାନ ଭଳି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଏଡାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀମାନେ ଚାପ ପରିଚାଳନା, ଉପଯୁକ୍ତ ନିଦ୍ରା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ତଥାପି, ବିପି ରୋଗୀମାନେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟପେୟ କିମ୍ବା ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।

