Back Bone Cancer: ବାରମ୍ବାର ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କ୍ୟାନସର ହୋଇପାରେ କାରଣ
Back Bone Cancer: ବାରମ୍ବାର ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କ୍ୟାନସର ହୋଇପାରେ କାରଣ

Back Bone Cancer: ଅନ୍ତନଳୀ କିମ୍ବା ମୂତ୍ରାଶୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ବିକୃତି (ଯେପରିକି ସ୍କୋଲିଓସିସ୍) ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Aug 29, 2025, 07:55 PM IST

Back Bone Cancer: ବାରମ୍ବାର ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କ୍ୟାନସର ହୋଇପାରେ କାରଣ

Back Bone Cancer: କର୍କଟ ରୋଗ ର ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଛନକା ପଶେ । ତେବେ ଦେଶରେ ହେଉ ବା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ କର୍କଟ ରୋଗ ଧିରେ ଧିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କର୍କଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ କର୍କଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ମେରୁଦଣ୍ଡ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାତାର ପିଠି କିମ୍ବା ବେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡରେ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ଲାଗିବା, ବିନ୍ଧା ହେବା, ଦୁର୍ବଳତା, ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇବା କିମ୍ବା ଚାଲିବାରେ କଷ୍ଟ ହେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅନ୍ତନଳୀ କିମ୍ବା ମୂତ୍ରାଶୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ବିକୃତି (ଯେପରିକି ସ୍କୋଲିଓସିସ୍) ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

ମେରୁଦଣ୍ଡ କର୍କଟ ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ:
ସ୍ଥାୟୀ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା:
ଏହା ଟ୍ୟୁମର ସ୍ନାୟୁ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଯୋଗୁଁ ହୁଏ। ରାତିରେ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧିକ ହୁଏ।

ସ୍ନାୟୁଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ଟ୍ୟୁମର ବୃଦ୍ଧି ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିପାରେ, ଯାହା ବାହୁ କିମ୍ବା ଗୋଡରେ ଦୁର୍ବଳତା, ଝିମ୍ ଝିମ୍ କିମ୍ବା ବିନ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ଚଳନ ସମସ୍ୟା:
ସନ୍ତୁଳନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା, ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ, ପାଦ ଟାଣିବା କିମ୍ବା ଭିଡି଼ହେବା ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳତା:
ବାହୁ କିମ୍ବା ଗୋଡର ମାଂସପେଶୀରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଗତି କରିବାରେ କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ।

ଅନ୍ତଃନଳୀ କିମ୍ବା ମୂତ୍ରାଶୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ପରିସ୍ରା କିମ୍ବା ମଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବା, ଯେପରିକି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା, ମଧ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

ଶାରୀରିକ ବିକୃତି:
ଟ୍ୟୁମର ଆକାର ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ମେରୁଦଣ୍ଡର ଏକ ବକ୍ରତା ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ସ୍କୋଲିଓସିସ୍ କିମ୍ବା କାଇଫୋସିସ୍।

ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିକୁ ଲଗାତାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟୁମର କିମ୍ବା ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ସ୍ନାୟୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜନ MRI ଭଳି ପରୀକ୍ଷା କରି ସମସ୍ୟାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ। 

(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । 

