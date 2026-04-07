Benefits of Turmeric Water: ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ ହଳଦୀ ପାଣି,ଶରୀରକୁ ମିଳିବ ଏହିସବୁ ଫାଇଦା!

Benefits of Turmeric Water: ହଳଦୀରେ ଭରି ରହିଛି ଔଷଧିୟ ଗୁଣ। ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଓ ଆଣ୍ଟି-ବାକ୍ଟେରିଆଲ ଗୁଣ ହେତୁ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ବରଦାନ କହିଲେ ଅତୃକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।
Benefits of Turmeric Water: ହଳଦୀରେ ଭରି ରହିଛି ଔଷଧିୟ ଗୁଣ। ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଓ ଆଣ୍ଟି-ବାକ୍ଟେରିଆଲ ଗୁଣ ହେତୁ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ବରଦାନ କହିଲେ ଅତୃକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ହଳଦୀ କେବଳ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ଶରୀରକୁ ବିଷମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଚର୍ମକୁ ଚମକ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସକାଳୁ ଏହାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରକୁ କଣ ସବୁ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ।
ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ: ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହଳଦୀ କିମ୍ବା ହଳଦୀ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୂର ଯାହା ଶରୀରକୁ ମୁକ୍ତ ରାଡିକାଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନିୟମିତ ହଳଦୀ ପାଣି ପିଇବା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଯାହା ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ହଜମ ଉନ୍ନତ କରେ: ନିୟମିତ ହଳଦୀ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ଶକ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସେ। ଗ୍ୟାସ ମସସ୍ୟା ଦୂର କରେ। ଯାହା ପାଚନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହଳଦୀରେ କରକ୍ୟୁମିନ୍ ନାମକ ଏକ ଯୌଗିକ ଅଛି। ଯାହା ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା (Reduces Inflammation)କୁ କମ୍ କରେ। ଫଳରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ: ନିୟମିତ ହଳଦୀ ପାଣି ପିଇବା ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ହଳଦୀକୁ ସାମିଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାଏଟିସିଆନ୍ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଜରୁରୀ।
ଏହାକୁ କେବେ ଏବଂ କିପରି ପିଇବା ଉଚିତ?
ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ହଳଦୀ ପାଣିକୁ ପିଇବା ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯାହା ଶରୀରକୁ ଭିତରୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏକ ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ୧/୪ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡର କିମ୍ବା ତାଜା କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ରସ ମିଶାନ୍ତୁ,ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଗରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଅନ୍ତୁ।ଯଦି,ସଠିକ ସମୟରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ସେବନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ହଳଦୀ ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ।
ଡାକ୍ତରୀ ମତ ଅନୁସାରେ, ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ଗରମ ପାଣିରେ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡର ସହ ଅଳ୍ପ କିଛି ମହୁ ଓ ଟିକିଏ ଚିମଟିଏ ଗୋଲମରିଚ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ଗୋଲମରିଚ ହଳଦୀର ଗୁଣକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଯାହା ଫଳରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସହାୟକ। ଏହା ଲିଭର କୁ ଡିଟକ୍ସିଫାଏ କରି ଶରୀରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖେ।
Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍କିନ୍ କେୟାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ବିୟୁଟିସିଆନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।