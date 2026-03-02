Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3128256
Zee OdishaOdisha LifeStyle and OthersMushroom Benefits: ଛତୁ ଖାଇବାରେ ରହିଛି ଏହିସବୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା, ଶରୀରକୁ ମିଳିଥାଏ ଏସବୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ

Mushroom Benefits: ଛତୁ ଖାଇବାରେ ରହିଛି ଏହିସବୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା, ଶରୀରକୁ ମିଳିଥାଏ ଏସବୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ

Mushroom Benefits: ଛତୁରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଫାଇଟୋକେମିକାଲ୍ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜଭୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୀବାଣୁ ଏବଂ ଫଙ୍ଗାଲ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଋତୁରେ ହେଉଥିବା ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 02, 2026, 10:02 PM IST

Trending Photos

Mushroom Benefits: ଛତୁ ଖାଇବାରେ ରହିଛି ଏହିସବୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା, ଶରୀରକୁ ମିଳିଥାଏ ଏସବୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ

Mushroom Benefits: ଆଜିକାଲି, ଛତୁ ବା ମସରୁମ ଆଉ କେବଳ ଏକ ରେସ୍ତୋରାଁ ଖାଦ୍ୟ ହେଇକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୂର, ଛତୁ ଏବେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ, ଭିଟାମିନ, ଆଇରନ, ପୋଟାସିୟମ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭଳି ଅନେକ ଜରୁରୀ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ଏହି କାରଣରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱର ପାୱାରହାଉସ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ। ଆସନ୍ତୁ ଛତୁ ଖାଇବାର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଲାଭ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ।

ଛତୁରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଫାଇଟୋକେମିକାଲ୍ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜଭୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୀବାଣୁ ଏବଂ ଫଙ୍ଗାଲ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଋତୁରେ ହେଉଥିବା ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଚମକଦାର ଚର୍ମ ବଜାୟ ରଖେ
ଛତୁରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବାୟଲ୍ ଗୁଣ ଅଛି ଯାହା ବ୍ରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚର୍ମ ସଂକ୍ରମଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଜୀବାଣୁକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ନିୟମିତ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ସେବନ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଚମକଦାର ଚର୍ମ ବଜାୟ ରଖିପାରେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ରକ୍ତହୀନତା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନର ଅଭାବ ଥାଏ ତେବେ ଛତୁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ଆଇରନ ଏବଂ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ, ଯାହା ରକ୍ତହୀନତା ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ତହୀନତା ପୀଡିତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ।

ମଧୁମେହ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ
ଛତୁରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଯଦି ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ମାତ୍ରା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ହୃଦୟ ଏବଂ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଭଲ
ଛତୁରେ ମିଳୁଥିବା ଫାଇବର ଏବଂ ପଲିସାକାରାଇଡ୍ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିବାୟୋଟିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ।

Also Read: Women Empowerment: ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ବଳ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ୪ଟି ବଡ଼ ଯୋଜନା

Also Read: Chandra Grahan 2026: ସାବଧାନ! ୧୨ଟି ରାଶିରୁ ୪ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁ ବିପଦ ଆଣିବ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ...ଜାଣନ୍ତୁ ସବିଶେଷ

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

mushroom benefits
Mushroom Benefits: ଛତୁ ଖାଇବାରେ ରହିଛି ଏହିସବୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା, ଶରୀରକୁ ମିଳିଥାଏ ଏସବୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ
Women empowerment
Women Empowerment: ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ବଳ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ୪ଟି ବଡ଼
RPF DG Sonali Mishra
ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ DG ସୋନାଲୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା
Sanju Samson
Sanju Samson: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ ଏମିତି କରିଥିଲେ ରଣନୀତି...ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଖୋଲି କହିଲେ ସିକ
Rajya Sabha polls
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ: ୩ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ବିଜେପି, ଚତୁର୍ଥ ସିଟ୍‌ ପାଇଁ ବଢୁଛି ସସପେନ୍ସ