Yoga Apps: ଆଜି, ଯୋଗ ଦିବସର ବିଶେଷ ଅବସରରେ, ଯଦି ଆପଣ ମହଙ୍ଗା ଜିମ୍ ସଦସ୍ୟତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଫିସ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଫିଟନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ କିଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯୋଗ ଆପ୍ ଉପଲବ୍ଧ, ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ଘରୁ ପେଶାଦାର ଭାବରେ ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଶିଖିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟି ଆପ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି ଫିଟ୍ ଏବଂ ଚାପମୁକ୍ତ ରଖିବ।
ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହା ଆରମ୍ଭକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ଆସନ ଉପରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦୈନିକ ୧୦ରୁ ୩୦ ମିନିଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଭିଡିଓ ସେସନ୍ ସବୁକିଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ଏହା ଓଜନ ହ୍ରାସ ଏବଂ ନମନୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପକରଣ।
ଏହି ଆପ୍ ଫିଟନେସ୍ ଉତ୍ସାହୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ କାରଣ ଏହା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଆପ୍ ରେ ହଜାର ହଜାର ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା ଯୋଗ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ମହିଳା, ଅଫିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆରମ୍ଭକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କୋର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯୋଗ ସହିତ, ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି ସରକାରୀ Nike ଆପ୍ କେବଳ ଏହାର ଜୋତା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ମାଗଣା ବୃତ୍ତିଗତ ଯୋଗ ଏବଂ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଭିଡିଓ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆପ୍ର ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ସ୍ତର ଉପରେ ଆଧାରିତ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଯୋଜନା ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ ସହିତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯୋଗ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଗଣା ଆପ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଗାଇଡେଡ୍ ମେଡିଟେସନ୍ ସେସନ୍ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି। ସର୍ବୋତ୍ତମ କଥା ହେଉଛି, ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ସମେତ ଅନେକ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ଏହି Google ଆପ୍ ବହୁତ ସରଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ଗାଇଡେଡ୍ ଯୋଗ ଏବଂ ଶକ୍ତି ତାଲିମ ସେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ସେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ କରେ।
ଏହି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଭାବରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ?
ସମୟ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ: ଆପ୍ରେ ଏକ ଆଲାର୍ମ କିମ୍ବା ରିମାଇଣ୍ଡର୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କେବଳ ୧୫ ରୁ ୩୦ ମିନିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ।
ସହଜ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ: ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ଚାପ ନପାଇବା ପାଇଁ ଆପ୍ରେ ସର୍ବଦା ଆରମ୍ଭକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।
ଟ୍ରାକିଂ: Google Fit ପରି ଆପ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରଗତିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ: ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ Yoga Go ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ Insight Timer ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ।
ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଗ କରିବାର ଲାଭ
ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ: ଆପଣଙ୍କୁ ଜିମ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମୋଟା ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ସୁବିଧା: ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।
ବୃତ୍ତିଗତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ: ଭିଡିଓ ଏବଂ ଅଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଆସନ ଉପରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି।