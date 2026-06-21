Add Zee Business As A Preferred Source
App

Yoga Apps: କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ ସବୁଦିନ ଏହି ୫ଟି ଆପ୍ ରୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଅତି ସହଜ ଯୋଗ...ରୁହନ୍ତୁ ଫିଟ୍

Yoga Apps: ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯୋଗ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଗଣା ଆପ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଗାଇଡେଡ୍ ମେଡିଟେସନ୍ ସେସନ୍ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି। ସର୍ବୋତ୍ତମ କଥା ହେଉଛି, ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ସମେତ ଅନେକ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 21, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:58 PM IST
Yoga Apps: କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ ସବୁଦିନ ଏହି ୫ଟି ଆପ୍ ରୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଅତି ସହଜ ଯୋଗ...ରୁହନ୍ତୁ ଫିଟ୍

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରାୟଗଡ଼ା ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣାରେ କଂଗ୍ରେସର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ
Odia News2 hrs ago
2
Yoga And Science2 hrs ago
3
June 21 Yoga Day2 hrs ago
4
Odisha Panipaga Report2 hrs ago
5
Odia News2 hrs ago