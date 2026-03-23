Best Post Office Scheme: ସବୁଠାରୁ ଦମଦାର ଯୋଜନା, ପ୍ରତି ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ୧୭ ହଜାର ଟଙ୍କା !

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 23, 2026, 06:27 PM IST

Best Post Office Scheme: ଅବସର ପରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିନା ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି। ଏହା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଟଙ୍କାରୁ ଏକ ଛୋଟ ପରିମାଣରେ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯାହା ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆମେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ବା SCSS ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବିନା ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ମନେହୁଏ ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଖୁସିର ସମ୍ପଦ ଆଣିଥାଏ।

ସୁଧ ହାର କ’ଣ?
ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜମା କରିଥିବା ସମସ୍ତ ରାଶି ସରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, SCSS ଯୋଜନା ବାର୍ଷିକ ୮.୨ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ FD ସୁଧ ହାର ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ, ଯାହା ଏହାକୁ ଅନନ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଆପଣ ସର୍ବାଧିକ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଜମା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏକ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟକର ଆଇନର ଧାରା 80C ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ ଛାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।

୬୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ତଥାପି, ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ଯୋଜନା (VRS) ଅନୁଯାୟୀ ଅବସର ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ ୫୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ଅବସର ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ ୫୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ।

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧି ୫ ବର୍ଷ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସୁଧ ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ଗଣନା କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶ ଉପରେ ସୁଧ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରିବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ।
ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯଦି ୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ।

ଯଦି ଆପଣ ଏକ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ୨୫ ଲକ୍ଷ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ୫୧,୨୫୦ ସୁଧ ପାଇବେ ଯାହାର ସୁଧ ହାର ୮.୨ ପ୍ରତିଶତ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ମାସିକ ହିସାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୭ ହଜାର ରୋଜଗାର କରିବେ।

୫ ବର୍ଷ ପରେ, ଆପଣ ୨୫ ଲକ୍ଷ ମୂଳ ରାଶି ଉଠାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଆଉ ୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏକ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁଧ ହାରରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ (ଯଦିଓ ସରକାର ସୁଧ ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ)।

