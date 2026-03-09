Advertisement
Brain Cancer Symptoms: ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ମାରାତ୍ମକ...ଜାଣନ୍ତୁ ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ରୋଗର ସଙ୍କେତ

Brain Cancer Symptoms: ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ମାରାତ୍ମକ...ଜାଣନ୍ତୁ ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ରୋଗର ସଙ୍କେତ

Brain Cancer Symptoms: ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ରୋଗ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଟିସୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠାରେ ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 09, 2026, 08:33 PM IST

Brain Cancer Symptoms: ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ମାରାତ୍ମକ...ଜାଣନ୍ତୁ ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ରୋଗର ସଙ୍କେତ

Brain Cancer Symptoms: ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ରୋଗ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ କର୍କଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ରୋଗ କୋଷଗୁଡିକ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କିମ୍ବା ପାଖରେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି କର୍କଟ ରୋଗ ମସ୍ତିଷ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ନାୟୁରେ, ଝିଲ୍ଲୀରେ କିମ୍ବା ପାଇନିଆଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଟ୍ୟୁମର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେବେ ଏହାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ରୋଗ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଟ୍ୟୁମର ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ମେଟାଷ୍ଟାଟିକ୍ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର କୁହାଯାଏ। 

ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ରୋଗ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଟିସୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠାରେ ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ।

ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ
ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ରୋଗ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବା କର୍କଟ ରୋଗ, ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡିକ ଏହାର ବ୍ୟାପିବାର ଗତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହାକୁ ଟ୍ୟୁମର ଗ୍ରେଡ୍ କୁହାଯାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ରୋଗର କିଛି ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:

ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ରୋଗ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବାରମ୍ବାର ହୁଏ ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ଅସହ୍ୟ ହୁଏ।
ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ରୋଗ ମୁଣ୍ଡରେ ତୀବ୍ର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ସକାଳେ ଅଧିକ ଖରାପ ହୁଏ।
ବାନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ହୁଏ।
ଆଖି ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଥିରେ ଝାପ୍ସା ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଦ୍ୱି-ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଗୋଟିଏ ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ରେ ଗତିଶୀଳତା ହ୍ରାସ।
ସନ୍ତୁଳନ ଅସୁବିଧା।
ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ରୋଗର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିବା।
ଜିନିଷଗୁଡିକୁ ମନେ ରଖିବାରେ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ।
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଏବଂ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ା ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏହା ହୁଏ, ତଥାପି ହୋଇପାରେ।
ଶ୍ରବଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।
ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୂରୁଥିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖର ଦୁନିଆ ଘୂରୁଥିବା ପରି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ।
ହଠାତ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋକ ଏବଂ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି।

ମସ୍ତିଷ୍କର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଟ୍ୟୁମର - ମସ୍ତିଷ୍କର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଟ୍ୟୁମର ସନ୍ତୁଳନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମସ୍ତିଷ୍କର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଜିନିଷଗୁଡିକୁ ଭୁଲିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ।

ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଟ୍ୟୁମର - ମସ୍ତିଷ୍କର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ଟ୍ୟୁମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଅଂଶ ସୂଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯେପରିକି ସ୍ପର୍ଶ, ଚାଖିବା, ଗନ୍ଧ, ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଶୁଣିବା ସମୟରେ କିଛି କିପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତେଣୁ, ଯଦି ମସ୍ତିଷ୍କର ଏହି ଅଂଶରେ ଟ୍ୟୁମର ହୁଏ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରେ।

ମସ୍ତିଷ୍କର ପଛ ଭାଗରେ ଟ୍ୟୁମର - ମସ୍ତିଷ୍କର ପଛ ଭାଗ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହି ଭାଗରେ ଟ୍ୟୁମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରିପାରେ କିମ୍ବା ହରାଇପାରେ।

ମସ୍ତିଷ୍କର ତଳ ଭାଗରେ ଟ୍ୟୁମର - ମସ୍ତିଷ୍କର ତଳ ଭାଗରେ ଟ୍ୟୁମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି ଅଂଶ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହି ଅଂଶରେ କର୍କଟ ରୋଗ କେତେକ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏପରି ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ, ଶୁଣିବାକୁ କିମ୍ବା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ ଯାହା ସେଠାରେ ନାହିଁ।

ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖାଇବେ
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। 

(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।

Also Read: Acidity Pill: ଦରକାରଠୁ ଅଧିକ ଖାଉଛନ୍ତି କି ଏସିଡିଟି ବଟିକା, ଜାଣନ୍ତୁ କିଡନୀ ଉପରେ କ'ଣ ପକାଉଛି ପ୍ରଭାବ?

Also Read: Trigrahi Yog: ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଲାଭ, ତ୍ରିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗରୁ ହେବେ ଖୁବ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ !

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

