Periods Pain: ସ୍ତନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାୟତଃ ହରମୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସମୟରେ, ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ତନ ଫୁଲିଯାଇପାରେ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଭାରୀ ହୋଇଯାଏ। ତଥାପି, ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଋତୁଚକ୍ର ସମୟରେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଋତୁଚକ୍ର ପରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ।
ଆପଣଙ୍କ ଋତୁଚକ୍ର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତନର କେଉଁ ଅଂଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରେ?
ସ୍ତନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଉଭୟ ସ୍ତନରେ ଭାରୀ ଏବଂ କୋମଳତା ଅନୁଭବ କରିବା। କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ସ୍ତନ କୋମଳତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କେତେକ ସମୟରେ, ସ୍ତନ ଚର୍ମ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଋକ୍ଷ କିମ୍ବା ଘନ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଋତୁଚକ୍ରର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ସ୍ତନ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିପରି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ?
ଋତୁସ୍ରାବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହୁତ ସାଧାରଣ। ଏହାକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୀବ୍ର ହୁଏ, ତେବେ ମହିଳାମାନେ ତେଲ ସହିତ ମାଲିସ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଟା ଅଛି, ତେବେ ଏଥିରେ ଗରମ ଲଗାଇବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।
କ୍ୟାଷ୍ଟର ତେଲ ସହିତ ମାଲିସ୍
ବ୍ୟଥା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଷ୍ଟର ତେଲ ସହିତ ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ, ଏକ ପାତ୍ରରେ ତେଲ ଢାଳି ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ତନରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ।
ଇଟା ଖଣ୍ଡ ଲଗାଇବା
ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସହ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଭାରୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଗରମ କମ୍ପ୍ରେସ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ବଡ଼ ଇଟା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଇଟାକୁ ଏକ କପଡାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ।
(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
