Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3129376
Zee OdishaOdisha LifeStyle and OthersBSNL Holi Offer: ହୋଲି ଉପଲକ୍ଷେ BSNLର ଧମାକାଦାର ଅଫର, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଉଠାଇବେ ଫାଇଦା !

BSNL Holi Offer: ହୋଲି ଉପଲକ୍ଷେ BSNLର ଧମାକାଦାର ଅଫର, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଉଠାଇବେ ଫାଇଦା !

BSNL Holi Offer: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଏବଂ ବ୍ରାଉଜିଂ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଭାରତରେ ଯେକୌଣସି ନେଟୱାର୍କକୁ ଅସୀମିତ ଭଏସ୍ କଲିଂ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଡାଟା ଏବଂ କଲିଂର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଏହାକୁ ଏକ ଅଲ୍-ଇନ୍-ୱାନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥାଏ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 03, 2026, 10:30 PM IST

Trending Photos

BSNL Holi Offer: ହୋଲି ଉପଲକ୍ଷେ BSNLର ଧମାକାଦାର ଅଫର, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଉଠାଇବେ ଫାଇଦା !

BSNL Holi Offer: ଯଦି ଆପଣ ହୋଲି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବୈଧତା ସହିତ ଏକ ସୁଲଭ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (BSNL) ଏହାର ପ୍ରିପେଡ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫର୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ୯୯୭ ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନରେ ୧୪ ଦିନର ଅତିରିକ୍ତ ବୈଧତା ଯୋଡିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

ଏହି ହୋଲି ଅଫରର ବିଶେଷ କ'ଣ?
ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର BSNL ଅଫର୍ ୧ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ୯୯୭ ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନକୁ ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ୧୪ ଦିନର ଅତିରିକ୍ତ ବୈଧତା ପାଇବେ। କୌଣସି କୁପନ୍ କୋଡ୍ କିମ୍ବା ପୃଥକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ମାତ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବୋନସ୍ ଦିନ ଯୋଡାଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ପ୍ଲାନଟି ପୂର୍ବ ବୈଧତାକୁ ଫେରିଯିବ।

ଆଉ ୧୫୦ ଦିନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୧୬୪ ଦିନର ବୈଧତା
ଏହି ୯୯୭ ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ ସାଧାରଣତଃ ୧୫୦ ଦିନର ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତଥାପି, ହୋଲି ଅଫର ଅଧୀନରେ ଆଉ ୧୪ ଦିନ ଯୋଡା ଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଏବେ ମୋଟ ୧୬୪ଦିନ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଏହି ମାଗଣା ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

Add Zee News as a Preferred Source

 

ପ୍ରତିଦିନ 2GB ଡାଟା ଏବଂ ଅସୀମିତ କଲିଂ
ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଦୀର୍ଘ ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରତିଦିନ 2GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦିନ 2GB ଡାଟା ସରିଯାଏ, ତେବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଗତି ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଏବଂ ବ୍ରାଉଜିଂ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଭାରତରେ ଯେକୌଣସି ନେଟୱାର୍କକୁ ଅସୀମିତ ଭଏସ୍ କଲିଂ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଡାଟା ଏବଂ କଲିଂର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଏହାକୁ ଏକ ଅଲ୍-ଇନ୍-ୱାନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥାଏ।

୯୯୭ ଟଙ୍କାରେ କିପରି ରିଚାର୍ଜ କରିବେ?
ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଆପଣ BSNL ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଅନଲାଇନରେ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ କମ୍ପାନୀର ସେଲ୍ଫକେୟାର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ରିଚାର୍ଜ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ୯୯୭ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲାନ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ମୋବାଇଲ୍ ଖୁଚୁରା ଷ୍ଟୋରରେ ମଧ୍ୟ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଯଦି ରିଚାର୍ଜ ୧ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଏ, ତେବେ ୧୪ ଦିନର ଅତିରିକ୍ତ ବୈଧତା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଯୋଡା ହୋଇଯିବ।

ଏହି ପ୍ଲାନ୍ କ’ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି?
ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜର ଝଗଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବୈଧତା ସହିତ ଦୈନିକ ଡାଟା ଏବଂ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ହୋଲି ଅଫର୍ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ୯୯୭ରେ ୧୬୪ ଦିନର ବୈଧତା ଏବଂ 2GB ଦୈନିକ ଡାଟା ଲାଭ ଏହାକୁ ବଜେଟ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ।

Also Read: EPFO Refund: ଖୁସି ଖବର...PF ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ୩୦.୫୨ କୋଟି, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ?

Also Read: Mushroom Benefits: ଛତୁ ଖାଇବାରେ ରହିଛି ଏହିସବୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା, ଶରୀରକୁ ମିଳିଥାଏ ଏସବୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

BSNL Holi Offer
BSNL Holi Offer: ହୋଲି ଉପଲକ୍ଷେ BSNLର ଧମାକାଦାର ଅଫର, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଉଠାଇବେ ଫାଇଦା !
NHAI
ରାଜଧାନୀରେ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି: ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ
Women's Day Festival
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜମିବ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଆସର: ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ଓ ମହୋତ୍ସବ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ
Railway Ministry
ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ଏଣିକି ନିୟମିତ ଚାଲିବ ୩ଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍