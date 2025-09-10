Budh Gochar 2025: ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବୁଧ...ଏହି ୫ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସହ ସମ୍ମାନ
Budh Gochar 2025: ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତଥାପି, ଅତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଫସି ରହିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏହି ଭ୍ରମଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ନିଆଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଚଳନ ଭଲ ହେବ?

Written By  Rashmita Sahoo|Reported By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Sep 10, 2025, 01:49 PM IST

Budh Gochar 2025:  ଆସନ୍ତା ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଦିନ ୧୧:୧୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜକୁମାର ବୁଧ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ବୁଧକୁ ବୁଦ୍ଧି, ଯୋଗାଯୋଗ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିର କାରକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବୁଧ ନିଜ ରାଶି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରାଶି ହୋଇଥିବାରୁ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଚଳନ ସମସ୍ତ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। 

କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବୁଧର ଚଳନ ଯୋଗାଯୋଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା, ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହି ସମୟ ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟବସାୟ, ଲେଖା ଏବଂ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। କନ୍ୟା ରାଶିର ସ୍ୱଭାବ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଏବଂ ସିଦ୍ଧତାବାଦୀ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତଥାପି, ଅତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଫସି ରହିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏହି ଭ୍ରମଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ନିଆଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଚଳନ ଭଲ ହେବ?

ମିଥୁନ ରାଶି
ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ, ବୁଧଙ୍କ ଏହି ଚଳନ ସେମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବ, ଯାହା ଘର, ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ। ବୁଧ, ମିଥୁନ ରାଶିର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ, ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏକ ନୂତନ ଘର, ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଲେଖା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ ହେବ। ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ।

କନ୍ୟା ରାଶି
ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ଚଳନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଘରେ ହେବ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପରିଚୟର ଘର। ଏହି ସମୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ସେମାନଙ୍କର ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ, ଯାହା ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାରେ ନୂତନ ସଫଳତା ଆଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ସମୟ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ତୁଳା ରାଶି
ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ, ବୁଧ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଜଡିତ। ଏହି ଚଳନ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ବିଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ, ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତଥାପି, ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ସମୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ଧନୁ ରାଶି
ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ, ବୁଧ ଦଶମ ଘରେ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହା କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଘର। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଣିବ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି, ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ବିସ୍ତାରର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଶୈଳୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତା ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କିଂର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।

ମକର ରାଶି
ଏହି ରାଶି ପାଇଁ, ବୁଧ ନବମ ଘରେ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାର ଘର। ଏହି ସମୟ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହେବ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭାଗ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ରଖନ୍ତୁ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

