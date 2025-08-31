Budh Gochar: ୩୯୭ ଦିନ ପରେ ସିଂହ ରାଶିରେ ବୁଧ ଚଳନ...୩ ରାଶି ହେବେ ବେଶି ଭାଗ୍ୟବାନ

Budh Gochar: ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ସମର୍ଥନ କରେ। ସେହି ସମୟରେ, ଯଦି ଏହି ଲୋକମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ବୁଧଙ୍କ ଏହି ଚଳନ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
Budh Gochar: ୩୦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪:୪୮ ସମୟରେ ବୁଧ ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୩୯୭ ଦିନ ପରେ ବୁଧ ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ୧୯ ଜୁଲାଇ ରାତି ୮:୪୮ ସମୟରେ ବୁଧ ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏବେ, ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସକାଳ ୧୧:୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଧ ସିଂହ ରାଶିରେ ରହିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର କଥା କୋମଳ ହୋଇଥାଏ। ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ସମର୍ଥନ କରେ। ସେହି ସମୟରେ, ଯଦି ଏହି ଲୋକମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ବୁଧଙ୍କ ଏହି ଚଳନ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ମିଥୁନ ରାଶି
ବୁଧଙ୍କ ଏହି ଚଳନ ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ଘର କିଣି ନାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୁଧ ଚଳନ ସମୟରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାନର ସୁଖ ପାଇପାରିବେ।
ତୁଳା ରାଶି
ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟତୀତ, ବୁଧ ରାଶିର ଏହି ଚଳନ ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଆଣିଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସମାଧାନ ମିଳିବ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସୌଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ, ବୁଧ ଚଳନ ସମୟରେ ଯାନର ମାଲିକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରେ।
ବିଛା ରାଶି
ଗ୍ରହର ରାଜକୁମାର ବୁଧଙ୍କ କୃପା ସହିତ, ବିଛା ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଜଭୁତ ହେବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି ସେମାନେ ଜମି କାରବାରରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯଦି ଘରେ ବିବାଦ ଚାଲିଛି, ତେବେ ତାହାର ସମାଧାନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ, ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ଯଦି କୌଣସି ଜମି କାରବାର ଅଟକି ରହିଛି, ତେବେ ତାହା ସମାପ୍ତ ହେବ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)
