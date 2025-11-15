Delhi Air Pollution: ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢାଉଛି ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ୟାମେଜ...ଜାଣନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ ଓ ଉପଚାର

Delhi Pollution Brain Damage: ବାୟୁରେ ଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ନିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ରକ୍ତପ୍ରବାହରେ ଶୋଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ତପ୍ରବାହ ସହିତ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଦାହ ଏବଂ କୋଷକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ଏହା ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ, ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ମାନସିକ ଥକ୍କାପଣ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
Trending Photos
Delhi Pollution Brain Damage: ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ କେବଳ ହୃଦୟକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ବିଶେଷକରି ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି, ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲିଯିବାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଘାରିଛି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଲଜାଇମର ଏବଂ ଡିମେନ୍ସିଆ ଭଳି ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଫୁସଫୁସରୁ ରକ୍ତପ୍ରବାହରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରଦାହ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବୁଝାମଣାକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ, ଆପଣ କିପରି କହିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଲେଖାରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା:
ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ?
ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଫୁସଫୁସ ପାଇଁ ଯେତିକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାୟୁରେ ଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ନିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ରକ୍ତପ୍ରବାହରେ ଶୋଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ତପ୍ରବାହ ସହିତ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଦାହ ଏବଂ କୋଷକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ଏହା ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ, ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ମାନସିକ ଥକ୍କାପଣ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ:
ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେବା କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଭୁଲିଯିବା
ନିରନ୍ତର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଭାରୀ ଅନୁଭବ
ନିଦ୍ରାହୀନତା କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ନିଦ ବ୍ୟାଘାତ
ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ
ଶୀଘ୍ର କ୍ଳାନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳତା
ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ ସମସ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ଆଶଙ୍କା
ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ:
ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ N95 ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ।
ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ।
ଘରେ ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ବାୟୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କୋଠରୀରେ ପାଣିର ଏକ ପାତ୍ର ରଖନ୍ତୁ।
ବାୟୁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ।
ବାହାରୁ ଆସିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ପ୍ରତି ୨ ଘଣ୍ଟାରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
Also Read: Kidney Failure Symptoms: କିଡନୀ ଖରାପ ହେଉଥିଲେ ଚେହେରାରେ ଦେଖାଦିଏ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ, ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁନି ଅଣଦେଖା
Also Read: Back Bone Cancer: ବାରମ୍ବାର ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କ୍ୟାନସର ହୋଇପାରେ କାରଣ