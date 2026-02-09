Advertisement
Causes Of Cancer: ଏହି ୧୦ ଟି କାରଣରୁ ଶୀଘ୍ର ଶରୀରକୁ ଆଟାକ୍ କରେ କ୍ୟାନସର...ଜାଣନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ

Causes Of Cancer: ଏହି ୧୦ ଟି କାରଣରୁ ଶୀଘ୍ର ଶରୀରକୁ ଆଟାକ୍ କରେ କ୍ୟାନସର...ଜାଣନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ

Causes Of Cancer: ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କର୍କଟ ରୋଗ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କର୍କଟ ରୋଗର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ସୂଚିତ କରେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 09, 2026, 05:10 PM IST

Causes Of Cancer: ଏହି ୧୦ ଟି କାରଣରୁ ଶୀଘ୍ର ଶରୀରକୁ ଆଟାକ୍ କରେ କ୍ୟାନସର...ଜାଣନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ

Causes Of Cancer: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି କର୍କଟ ରୋଗ। ଶରୀରରେ ଅସ୍ଵାଭାବିକ କୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ କର୍କଟ ରୋଗ ହୁଏ। ଆପଣ ଏହା ଜାଣିଥିବେ ଯେ, କର୍କଟ ଶରୀରର ଭଲ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହାର ଖରାପ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ୟୁମର ଆକାରରେ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାରଣ ଅଛି ଯାହା କର୍କଟ ରୋଗରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ସମୟରେ କର୍କଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହୁଏ ତାହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ପୋଷ୍ଟ ଓ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଆପଣ ମଧ୍ୟ କର୍କଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବା କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ।

କର୍କଟ ରୋଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ କ’ଣ?
ତମ୍ବାଖୁ
ମଦ୍ୟପାନ
ସୁପାରୀ
ରେଡ୍ ମିଟ୍ ବା ଲାଲ୍ ମାଂସ
ପୁନଃ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ
ପୋଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ବାରବିକ୍ୟୁ ଖାଦ୍ୟ
ଗରମ ପାନୀୟ
ଆଫ୍ଲାଟକ୍ସିନ୍ ବା ଫଙ୍ଗସ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ରଙ୍ଗ
ପ୍ୟାକଟରେ ଥିବା ମାଂସ

ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କର୍କଟ ରୋଗ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କର୍କଟ ରୋଗର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ସୂଚିତ କରେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ।

ଥକ୍କାପଣ - କର୍କଟ ଶରୀରରେ ନିରନ୍ତର କ୍ଳାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଗଣ୍ଠି - ଚର୍ମ ଉପରେ କିମ୍ବା ତଳେ ଗଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ – କର୍କଟ ରୋଗ ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ, ଫିକା କିମ୍ବା ଲାଲ ହୋଇଯାଏ।
ମଳ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ – କର୍କଟ ରୋଗ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଳତ୍ୟାଗ ଏବଂ ପରିସ୍ରା କରିବାର ଗତି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ।
ଜାଇ – ଏକ ନୂତନ କଳାଜାଇ କିମ୍ବା ଭାତୁଡ଼ି ହଠାତ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଆକାରରେ ବଙ୍କା ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ – କର୍କଟ ରୋଗ ସ୍ୱରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ, କେତେକ ସମୟରେ ବାୟୁ ବାହାର କରାଯାଉଥିବା ପରି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଇପାରେ। 
ରକ୍ତସ୍ରାବ କିମ୍ବା ଆଘାତ – କର୍କଟ ରୋଗ ହଠାତ୍ ଆଘାତ ଏବଂ ରକ୍ତସ୍ରାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପ୍ରାୟତଃ, ଏହି ଆଘାତ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ।

କର୍କଟ ରୋଗର ବିପଦ କାରକ କ’ଣ?
୬୫ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି କର୍କଟ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ।
ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ଧୂମପାନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଆନ୍ତି।
ପରିବାରରେ କାହାକୁ କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇପାରେ।
ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କର୍କଟ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ।

(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।

