ନବରାତ୍ରିର ନଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ରୀତିନୀତି ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଚୈତ୍ର ମାସର ପ୍ରତିପଦ ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନବରାତ୍ରି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ନବମୀରେ କନ୍ୟା ପୂଜନ ପରେ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଶେଷ ହେବ। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ କନ୍ୟା ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 24, 2026, 11:50 AM IST

Chaitra Navratri 2026: ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରୀରେ କେବେ ପାଳନ ହେବ ଅଷ୍ଟମୀ-ନବମୀ ପୂଜା, କନ୍ୟା ପୂଜନର ଜାଣନ୍ତୁ ଶୁଭ ସମୟ

Chaitra Navratri 2026: ନବରାତ୍ରିର ନଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ରୀତିନୀତି ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଚୈତ୍ର ମାସର ପ୍ରତିପଦ ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନବରାତ୍ରି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ନବମୀରେ କନ୍ୟା ପୂଜନ ପରେ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଶେଷ ହେବ। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ କନ୍ୟା ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। କନ୍ୟା ପୂଜନ ବିନା ନବରାତ୍ରି ଉପବାସର ଲାଭ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଲୋକମାନେ ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ନବମୀର ତିଥି ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜିଜ୍ଞାସୁ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ରାକେଶ ଝାଙ୍କଠାରୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ନବମୀ କେବେ ଅଛି। ଏହା ସହିତ, କନ୍ୟା ପୂଜନ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ କ’ଣ ହେବ।

ନବରାତ୍ରିର ଶେଷ ଦୁଇ ଦିନ ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ନବମୀରେ କନ୍ୟା ପୂଜନ କରାଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ଅଷ୍ଟମୀରେ କନ୍ୟା ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶେଷ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ନବମୀରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। କନ୍ୟା ପୂଜନରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେବୀଙ୍କର ଏକ ରୂପ ଭାବରେ ବିବେଚନା ଏବଂ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଅବିବାହିତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ। ଘରେ କନ୍ୟା ପୂଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ।

ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି 2026 ଅଷ୍ଟମୀ କେବେ?
କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦିନ ୧.୫୧ ମିନିଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।  ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ ତାରିଖ ଦିନ ୧୧.୪୯ ମିନିଟରେ ଶେଷ ହେବ। ତେଣୁ, ଉଦୟ ତିଥି ଅନୁସାରେ, ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଅଷ୍ଟମୀ ୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଦିନ କନ୍ୟା ପୂଜନ କରିବେ।

ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି 2026 ନବମୀ କେବେ?
ନବମୀ ତିଥି ୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ସକାଳ ୧୧.୫୦ରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ନବମୀ ତିଥି ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ସକାଳ ୧୦.୦୮ରେ ଶେଷ ହୁଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉଦୟ ତିଥି ପାଳନ କରାଯିବ। ତେଣୁ, ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ନବମୀ ପୂଜା ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରାଯିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ତିଥିକୁ ଉପବାସ ଏବଂ ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

କନ୍ୟା ପୂଜନର ଶୁଭ ମୁହୁର୍ତ୍ତ
ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ସକାଳ ୧୧ଟା ୪୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ପରେ ନବମୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଷ୍ଟମୀରେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସକାଳ ୧୧ଟା ୪୯ ପୂର୍ବରୁ ଏହା କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଉପବାସ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ନବମୀ ତିଥିରେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ସକାଳ ୧୦:୦୮ ପୂର୍ବରୁ ଏହା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଦଶମ ତିଥି ତା’ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

Prabhudatta Moharana

