Chaitra Navratri 2026: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରୀ;ଜାଣନ୍ତୁ ନ' ଦିନରେ ନ' ଦେବୀଙ୍କ ଅଜଣା କଥା...

Chaitra Navratri 2026: ଆଜିଠାରୁ(ଗୁରୁବାର) ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରୀ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ନବରାତ୍ରୀରେ ମା’ଦୁର୍ଗାଙ୍କ  ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ୯ ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ୯ ଦିନରେ ମାଆଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ।  ଏବଂ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ମାଆଙ୍କ ଲାଗି ଉପବାସ ରହି ୯ ଦିନ ପୂଜା କରିଥାଆନ୍ତି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 19, 2026, 12:54 PM IST

ନବରାତ୍ରୀର ନଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦେବୀ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଦେବୀ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା, ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଦେବୀ ସ୍କନ୍ଦମାତା, ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଦେବୀ କାତ୍ୟାୟନୀ, ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଦେବୀ କାଳରାତ୍ରୀ, ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଦେବୀ ମହାଗୌରୀ ଏବଂ ନବମ ଦିନରେ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। 

ନବରାତ୍ରୀର ନଅ ଦିନର ନଅଟି ପୌରାଣିକ କଥା ଗୁଡିକ ଜାଣନ୍ତୁ:

ମାଆ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ କଥା: ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରୂପ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ,ରାଜା ଦକ୍ଷ ଥରେ ଏକ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେବତା ଏବଂ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଶିବ ଏବଂ ଝିଅ ସତୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ସତୀ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଗଲେ। ଶିବଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ବେ , ସେ ମନା କରି ଏକା ସେଠାକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ତାଙ୍କ ପିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶିବଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ଏବଂ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ସତୀ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯଜ୍ଞର ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ନିଜ ଜୀବନ ବଳି ଦେଇଥିଲେ।

ଯେତେବେଳେ ଶିବ ସତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ପାଇଲେ, ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶିବଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ସତୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ସତୀଙ୍କ ଶରୀର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିଲା ​​ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସତୀ ହିମାଳୟର ଘରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇ ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ।

ମାଆ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ କଥା:

ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ପର୍ବତ ରାଜା ହିମାଳୟର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନାରଦଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ,ଦେବୀ ହଜାର ବର୍ଷ କେବଳ ଫଳ ଏବଂ ଫୁଲ ଖାଇ ବିତାଇଥିଲେ, ଶହେ ବର୍ଷ ଧରି ଭୂମିରେ ବାସ କରିଥିଲେ। କେବଳ ପନିପରିବା ଖାଇ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ଖାତିର ନକରି ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଅନେକ ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି, ସେ କେବଳ ବେଲ ​​ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କରି ଚାଲିଥିଲେ। 

ଶେଷରେ, ସେ ବେଲ ​​ପତ୍ର ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଣି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ରହି ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦେବୀଙ୍କ କଠୋର ତପସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି କଠୋର ତପସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ନାମ ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ତୀବ୍ର ତପସ୍ୟା ଦେଖି, ଋଷି, ସନ୍ଥ ଏବଂ ସିଦ୍ଧମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ତପସର ଫଳ ପାଇବେ।

ମାଆ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା କଥା:

ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ମହିଷାସୁର ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସ ଦେବତାମାନଙ୍କ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସିଂହାସନ ହଡ଼ପ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଭୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲା। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଦେବତାମାନେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ। ତିନି ଦେବତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ଶକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ନାମକ ଏକ ଦେବୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଶିବ ତାଙ୍କୁ ତ୍ରିଶୂଳ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି, ସମସ୍ତ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ, ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ।

ମାଆ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କ କାହାଣୀ:

ପୌରାଣକ ମତ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ନୀରବତା ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ରୂପ  ମାଆ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହସ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମାଆ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଆଲୋକିତ ହୁଅନ୍ତି।

ମା ସ୍କନ୍ଦମାତାଙ୍କ କାହାଣୀ:

କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ, ତାରକାସୁର ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବର ପାଇଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ଶିବଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେବେ। ଏହିପରି, ତାରକାସୁରର ଆତଙ୍କ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାର୍ବତୀ ସ୍କନ୍ଦମାତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସ୍କନ୍ଦ (କାର୍ତ୍ତିକେୟ)ଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ସ୍କନ୍ଦମାତାଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ,ତାରକାସୁରକୁ ବଧ କଲେ।

ମା କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କ କଥା:ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଥରେ ମହିଷାସୁର ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସର ଅତ୍ୟାଚାର ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଗଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ତେଜରୁ, ଜଣେ ଦେବୀ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ମହର୍ଷି କାତ୍ୟାୟନଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ କାତ୍ୟାୟନୀ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମାଆ କାତ୍ୟାୟନୀ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ।

ମା’ କାଳରାତ୍ରିଙ୍କ କଥା:କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ, ମା’ କାଳରାତ୍ରି ଶୁମ୍ଭ, ନିଶୁମ୍ଭ ଏବଂ ରକ୍ତବୀଜ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଦେବତା, ଦେବୀ ଏବଂ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦେବୀଙ୍କ ଏହି ରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

ମା’ ମହାଗୌରୀଙ୍କ କାହାଣୀ: କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେବୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ପାଇବା ପାଇଁ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର କଳା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇଥିଲେ। ଯାହା ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋରା ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାମ ମହାଗୌରୀ ରଖାଯାଇଥିଲା।

ମା’ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ କାହାଣୀ:
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମହିଷାସୁରର ଆତଙ୍କରେ ବିଚଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି (ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବ) ନିଜସ୍ୱ ତେଜରୁ ମା’ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଶିବ ମା’ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ।

 

 

