Chandra Gochar 2025: କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଳନ...୩ ରାଶି ହେବେ ଧନବାନ ସହ ଭାଗ୍ୟବାନ
Chandra Gochar 2025: କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଳନ...୩ ରାଶି ହେବେ ଧନବାନ ସହ ଭାଗ୍ୟବାନ

Chandra Gochar 2025: ବିନା ପ୍ରୟାସରେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଳନର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବରୁ ଲାଭ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୧୦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶୁଭ ଚଳନରୁ କେଉଁ ରାଶିକୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Aug 10, 2025, 01:07 PM IST

Chandra Gochar 2025: ଭାଦ୍ରପଦ ମାସ ୧୦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଷଷ୍ଠ ମାସ। ଆଜି ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ, ଏବଂ ଏହି ଦିନର ଜ୍ୟୋତିଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ, ଆଜି ରବିବାର ଦିନ ୨:୧୦ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମକର ରାଶି ଛାଡି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଚଳନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ସକାଳେ ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରର ଏହି ଚଳନ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ମନ, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରକୃତି, ବାଣୀ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ଦାତା ଚନ୍ଦ୍ର ଶନି ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ କର୍ମର ଦାତା।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିନା ପ୍ରୟାସରେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଳନର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବରୁ ଲାଭ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୧୦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶୁଭ ଚଳନରୁ କେଉଁ ରାଶିକୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।

ମିଥୁନ ରାଶି
ଚନ୍ଦ୍ରର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଘରୋଇ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଭଲ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯୁବକମାନେ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ଖୁସି ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

କନ୍ୟା ରାଶି
ରବିବାର ଚନ୍ଦ୍ରର ତାଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି ବଦଳରେ ଲାଭ ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ। ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ, ଘର କିଣିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି କିଛି ସମୟ ଧରି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଘରେ ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି, ତେବେ ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ। ବିଶେଷକରି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜଭୁତ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୋଷ ହେତୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଯାହା ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ତାଜା କରିବ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

