Chandra Gochar 2026: ୨୦୨୬ ମସିହାର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଳନ...୩ ରାଶିର ସବୁଥିରେ ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ

Chandra Gochar 2026: ଆଜି, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ତିନୋଟି ରାଶି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି, ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ, ଆଗାମୀ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ।
Chandra Gochar 2026: ନୂତନ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିଶେଷ କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଚଳନ କରିଥିଲେ। ବୈଦିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ, ମନ, ଖୁସି, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ବାଣୀକୁ ସୂଚାଏ । ଚନ୍ଦ୍ରର ଏହି ଚଳନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ରାତି ୧ ରୁ ୨ ଟା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଏହି ଚଳନ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭ ଆଣିବ।
ବୃଷ ରାଶି
ଚନ୍ଦ୍ର ଚଳନର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଘରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସହିତ, ଘର ବାହାରେ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମଜୀବୀ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କାମ କରିବେ ଏବଂ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନର କଥା ଆସିଲେ, ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ।
ତୁଳା ରାଶି
ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଳନର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ତୁଳା ରାଶିର ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ, ଆପଣ ବହୁତ ହ୍ରାସ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।
ମୀନ ରାଶି
ବୃଷ ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟତୀତ, ମୀନ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ, ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ଦିନଠାରୁ ମଜଭୁତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ସମ୍ପର୍କ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡ଼ରେ ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)
