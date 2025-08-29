Chandra Grahan 2025: ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ସହ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଳନ...ତିନି ରାଶି ହେବେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଧନବାନ

Chandra Grahan 2025: ଚନ୍ଦ୍ରର ଏହି ଚଳନ ସହିତ, ଅନେକ ରାଶିର ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାଣୀ କୋମଳ ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ତିନୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରର ନକ୍ଷତ୍ର ଚଳନ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
Chandra Grahan 2025: ୨୦୨୫ ବର୍ଷର ୯ମ ମାସ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ସହିତ, ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉଛି। ୨୦୨୫ ରେ, ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ରେ ହେବ, ଯାହାର ସୂତକ ସମୟ ବୈଧ ହେବ। ତଥାପି, ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବୈଦିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭, ୨୦୨୫ ରେ ରାତି ୦୯:୪୦ ରେ, ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହି ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ରାତି ୮:୦୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିବେ।
ଚନ୍ଦ୍ରର ଏହି ଚଳନ ସହିତ, ଅନେକ ରାଶିର ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାଣୀ କୋମଳ ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ତିନୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରର ନକ୍ଷତ୍ର ଚଳନ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
କର୍କଟ ରାଶି
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସହିତ, ଚନ୍ଦ୍ରର ନକ୍ଷତ୍ର ଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ବିବାହ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ସ୍ଥିର ରହିବ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କାମର ଚାପ ରହିବ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରତିଛବି ଉନ୍ନତ ହେବ।
ତୁଳା ରାଶି
ଚନ୍ଦ୍ରର ଏହି ଚଳନ ତୁଳା ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବେ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ହେବେ ଏବଂ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ କର୍ମଜୀବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ମଜଭୁତ ରହିବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରର ଚଳନ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣିବ। ଯଦି କର୍ମଜୀବୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ହଠାତ୍ ଏକ ବଡ଼ ଅର୍ଡର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଅର୍ଡରରୁ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କ୍ଷତି ପୂରଣ କରିବ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନା ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)
