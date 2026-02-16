Colon Cancer Symptoms: ଅନ୍ତଃନଳୀରେ କ୍ୟାନସର ପୂର୍ବରୁ ପେଟରେ ଦେଖାଦିଏ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ...ଜାଣିରଖନ୍ତୁ

Colon Cancer Symptoms: ଏହା ରକ୍ତହୀନତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆଣିପାରେ। ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ କୋଲନ୍ କିମ୍ବା ବାମ କୋଲନ୍ ରେ ଏକ ଟ୍ୟୁମର ବିକଶିତ ହୁଏ, ତେବେ ରୋଗୀମାନେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
Colon Cancer Symptoms: କୋଲନ୍ କର୍କଟ ବା ଅନ୍ତଃନଳୀରେ କ୍ୟାନସର ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କର୍କଟ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତଃନଳୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କୋଲନ୍ କର୍କଟ ରୋଗରେ, ପଲିପ୍ ନାମକ ଛୋଟ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତଃନଳୀ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ କର୍କଟ ରୋଗ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କୋଲନ୍ କର୍କଟ ରୋଗ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଆରୋଗ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି, ଅନେକ ଲୋକ କୋଲନ୍ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଏଠାରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଯାହା ସାଧାରଣ ମନେହୁଏ କିନ୍ତୁ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
କୋଲନ୍ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ?
କୋଲନ୍ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତଃନଳୀର ସେହି ଅଂଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେଉଁଠାରେ କର୍କଟ ରୋଗ ଅବସ୍ଥିତ। ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କର୍କଟ ରୋଗ କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁମର ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ରକ୍ତସ୍ରାବ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ରକ୍ତହୀନତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆଣିପାରେ।
ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ କୋଲନ୍ କିମ୍ବା ବାମ କୋଲନ୍ ରେ ଏକ ଟ୍ୟୁମର ବିକଶିତ ହୁଏ, ତେବେ ରୋଗୀମାନେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
କୋଲନ୍ କର୍କଟ ରୋଗରେ, ମଳରେ ରକ୍ତ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ମଳରେ ରକ୍ତ କୋଲନ୍ କର୍କଟ ରୋଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତେଣୁ ଏହାକୁ କେବେବି ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହି କର୍କଟ ରୋଗରେ ଫୁଲିବା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତିନୋଟି ଏକକାଳୀନ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ କୋଲନ କର୍କଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1 କୋଲନ କର୍କଟ କ’ଣ?
ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1 କୋଲନ କର୍କଟକୁ ରୋଗର ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କର୍କଟ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତଃନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ରକ୍ତସ୍ରାବ, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ପେଟରେ ନିରନ୍ତର ଭାରୀ ଅନୁଭବ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ଯଦି କୋଲନ କର୍କଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 4 କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରେ ତେବେ କ’ଣ ହୁଏ?
ଯଦି କୋଲନ କର୍କଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 4 କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରେ, ତେବେ ଏହା ଓଜନ ହ୍ରାସ, ଭୋକ ହ୍ରାସ, ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଫୁଲିବା ଏବଂ ଅସହ୍ୟ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
କୋଲନ କର୍କଟ ପାଇଁ କିଏ ଅଧିକ ବିପଦରେ ଅଛି?
ବୟସ - 50 ବର୍ଷ ଏବଂ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଲନ କର୍କଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ।
ପାରିବାରିକ ଇତିହାସ - କୋଲନ କର୍କଟ ରୋଗର ପରିବାର ଇତିହାସ କୋଲନ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ - ଫାଇବର ଅଭାବ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଅଧିକ ସେବନ କୋଲନ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତେଲ, ମସଲା ଏବଂ ଅଧିକ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତଃନଳୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଥାଏ।
ଔଷଧ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ - ଯଦି କେହି ଯୁବକ ଏବଂ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନକ ଔଷଧ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ କର୍କଟ ରୋଗ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
