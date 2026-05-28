Eye Cancer Symptoms: ଆଖି କର୍କଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ, କରନ୍ତୁନି ଅଣଦେଖା...

Eye Cancer Symptoms: ଆଖି କର୍କଟ, ଯଦିଓ ଏକ ବିରଳ ରୋଗ ଅଟେ। ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଢ଼ୁଥିବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ କିମ୍ବା ନିୟମିତ ଆଖିର ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବି ଭୁଲ କରାଯାଏ। ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଳମ୍ବରେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ ନାହିଁ ବରଂ ଏହି ରୋଗକୁ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇପାରେ।
ଚକ୍ଷୁ କର୍କଟ ଆଖିର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟାପିପାରେ, ଯେପରିକି ରେଟିନା, ଆଇରିସ୍, ଆଖିପତା କିମ୍ବା ଆଖପାଖର ଟିସୁ। ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୟସ୍କଙ୍କଠାରେ ଚକ୍ଷୁ ମେଲାନୋମା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ରେଟିନୋବ୍ଲାଷ୍ଟୋମା।
ଚକ୍ଷୁ କର୍କଟ ରୋଗର ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ:
ଡାକ୍ତରମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ କେବେବି ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି:
-ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଝାପ୍ସା ହୋଇଯିବା କିମ୍ବା ହଠାତ୍ କମିଯିବା
-ଆଇରିସରେ କଳା ଦାଗ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ
-ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିରେ ଆଲୋକର ଝଲକ କିମ୍ବା ଭାସମାନ ଦାଗ
-ଗୋଟିଏ ଆଖି ଫୁଲିଯିବା
-ଆଖି ଲଗାତାର ନାଲି ପଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଫୁଲିବା
-ଆଖି ଭିତରେ କିମ୍ବା ଚାରିପାଖରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା
-ପରିଧି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିର ଆଂଶିକ କ୍ଷତି
-ଆଖିପତା କିମ୍ବା ଆଖି ପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଗଣ୍ଠି
ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ:
ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଖି କର୍କଟ ରୋଗର ଅନେକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଆଖି ଚାପ, ଆଲର୍ଜି କିମ୍ବା ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ସମାନ ଭଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରୋଗ ବଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶକୁ ବିଳମ୍ବ କରିଥାନ୍ତି।
ଯଦି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ସମୟ ସହିତ ଖରାପ ହୁଏ, ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି।
ଚକ୍ଷୁ କର୍କଟ ସହିତ ଜଡିତ ବିପଦ କାରକ:
ଡାକ୍ତରୀ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅନେକ କାରଣ ଆଖି କର୍କଟ ହେବାର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
-ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ (UV) ବିକିରଣ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିବା
-କର୍କଟ ରୋଗର ପାରିବାରିକ ଇତିହାସ
-ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଚର୍ମ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ଆଖି
-ବର୍ଦ୍ଧିତ ବୟସ
-ଜେନେଟିକ୍ ବ୍ୟାଧି
-ଧୂମପାନ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା
-ପ୍ରାଥମିକ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚକ୍ଷୁ କର୍କଟ ପ୍ରାୟତଃ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ଲେଜର ଥେରାପି, ବିକିରଣ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ଔଷଧ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ।
Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।