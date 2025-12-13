Advertisement
Morning Headache: ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ହେଉଛି କି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା...ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ?

Morning Headache: ଆଇରନ୍ ଅଭାବ ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଉଠିବା ସମୟରେ ଭାରୀ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡର ଅଭାବ ମସ୍ତିଷ୍କ ପ୍ରଦାହ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ସକାଳ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

Morning Headache: ଏବେ ଥଣ୍ଡାଦିନ। ଶରୀରରେ ଅନେକ ରୋଗ ବୈରାଗ ଏହି ଋତୁରେ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କିଛି ଲୋକ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ଯେ ଶୀତଦିନେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହାଲୁକା କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ଏତେ ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ ଯେ ଏହା ସାରା ଦିନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଆପଣଙ୍କ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଏବଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଧୀର କରିଦିଏ, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧା ଦିଏ। ଏହା ସହିତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ସକାଳ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଲାଗି ରହିପାରେ।

ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଏକ ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ ଯେ ଏହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ସବିଶେଷ ଜାଣିବା।

ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କାହିଁକି ଲାଗି ରହେ?
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା ସକାଳ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅଭାବ ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପରେ ରଖେ, ଯାହା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ମାଇଗ୍ରେନର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଭିଟାମିନ୍ B2 ଏବଂ B12 ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସ୍ନାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଭିଟାମିନର ଅଭାବ ଉଠିବା ସମୟରେ ଭାରିପଣ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଶୀତ ଋତୁରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରେ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଇରନ୍ ଅଭାବ ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଉଠିବା ସମୟରେ ଭାରୀ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡର ଅଭାବ ମସ୍ତିଷ୍କ ପ୍ରଦାହ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ସକାଳ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ସାମିଲ କରିପାରିବେ?
ସକାଳେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କମ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାଇଁ, ବାଦାମ, କଖାରୁ ମଞ୍ଜି, ପାଳଙ୍ଗ ଏବଂ କଦଳୀ ଖାଆନ୍ତୁ; ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ନାୟୁକୁ ଆରାମ ଦିଏ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ କରେ। ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ଦହି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଏବଂ B2 ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ସକାଳ ଭାରି ଅନୁଭବ କମ କରେ।

ଆଇରନ୍ ପାଇଁ, ପାଳଙ୍ଗ, ଗୁଡ଼, ଚଣା ଏବଂ ଲଙ୍କା ଖାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ସୁସ୍ଥ ରକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖେ। ଅଖରୋଟ, ଅଳସୀ ସିଡ୍ (ଫ୍ଲାକ୍ସ ସିଡ୍) ଏବଂ ଚିଆ ସିଡ୍ ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ, ଯାହା ପ୍ରଦାହ କମାଇବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ସହିତ, ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସକାଳେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଦିନ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ।

(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।

