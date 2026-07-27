Dana Majhi: ଏହି ପ୍ରୋଯୋଜକଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଲେ ଦାନ ମାଝୀ

Dana Majhi: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦାନ ମାଝୀ। ପାଣଟଣାଗଡ଼ ଥାନାରେ ପ୍ରୋଯୋଜକଙ୍କ ନାଁରେ ଦେଲେ ଏତଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଯୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ମନୋଜ ବାଗ୍। ମନୋଜ ବାଗ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଲେଖକ, ଅଭିନେତା,ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ଏଡିଟର। ଦାନ ମାଝୀ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରୋଯୋଜକ ମନୋଜ ବାଗ୍ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଲାଶ୍ 'କରିଛନ୍ତି। ତାହା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ପ୍ରୋଯୋଜକ ଏହି ଫିଲ୍ମଟିକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି କି ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଲାଶ୍’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ପ୍ରଯୋଜକ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସିଙ୍ଗାପୁର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ, ଦିର୍ଘ ବର୍ଷ ତଳେ ଦାନ ମାଝୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ମିଳିବାରୁ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତଦେହ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ରାଜନୀତି।