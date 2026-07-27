Add Zee Business As A Preferred Source
App

Dana Majhi: ଏହି ପ୍ରୋଯୋଜକଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଲେ ଦାନ ମାଝୀ

Dana Majhi: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦାନ ମାଝୀ। ପାଣଟଣାଗଡ଼ ଥାନାରେ ପ୍ରୋଯୋଜକଙ୍କ ନାଁରେ ଦେଲେ ଏତଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଯୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ମନୋଜ ବାଗ୍।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 27, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:54 PM IST
Dana Majhi: ଏହି ପ୍ରୋଯୋଜକଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଲେ ଦାନ ମାଝୀ
Image Credit: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦାନ ମାଝୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Sonam Wangchuk: ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍,ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି ଦେଲେ ଏହି ବା
Sonam Wangchuk2 hrs ago
2
Top 10 news4:40 AM IST
3
sushant singh deathJul 27
4
Petrol Diesel priceJul 27
5
Himanta Biswa SharmaJul 27