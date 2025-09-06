Ethanol Demerits: ପେଟ୍ରୋଲରେ ଥିବା ଇଥାନଲ କମାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଆୟୁଷ...ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ମାନ ଯାଞ୍ଚ

Ethanol Demerits: ଯଦି ଇଥାନଲ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ପେଟ୍ରୋଲରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପାଣି ସହିତ ଯୋଡି ହେବ। ଆପଣ ପାଣି ରେଖା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଇଥାନଲ୍ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଇବ ଏବଂ ଏହାର ପରିମାଣର ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ମାପ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
Ethanol Demerits: ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଇଥାନଲ୍ ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଇନ୍ଧନ ପମ୍ପ ସୂଚନା କିମ୍ବା E20 (୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍) କିମ୍ବା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇଥାନଲ୍-ମୁକ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭଳି E-ଗ୍ରେଡ୍ ନାମକରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦ ଲେବଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ଏକ DIY ଜଳ-ପୃଥକୀକରଣ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଇଥାନଲ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆପେକ୍ଷିକ ପରିମାଣ ଦେଖାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍, ମାନକିତ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ସରକାରୀ ପଦ୍ଧତି:
1. ଇନ୍ଧନ ପମ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ:
ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି "E20," ଯାହା ପେଟ୍ରୋଲ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍ ସୂଚିତ କରେ, ଏବଂ ଏହା ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ମାନକ।
2. ଉତ୍ପାଦ ଲେବଲ୍ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ:
ଇନ୍ଧନ ବିତରକ କିମ୍ବା ଇନଭଏସ୍ରେ E-ଗ୍ରେଡ୍ ନାମକରଣ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦ ନାମ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ "E20"।
3. ଇଥାନଲ୍-ମୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜନ୍ତୁ:
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର XP100 ଏବଂ HPCLର Power100 ପରି କିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ "ଇଥାନଲ୍-ମୁକ୍ତ" (E0) ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ।
DIY ଜଳ-ପୃଥକୀକରଣ ପରୀକ୍ଷା:
ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ: ଏକ ସଫା ଜାରରେ ପ୍ରାୟ ୩ ମିଲି (୩ ଆଉନ୍ସ) ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ।
ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳନ୍ତୁ: ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପେଟ୍ରୋଲର ପ୍ରାୟ ୯ ମିଲି (୯ ଆଉନ୍ସ) ସମାନ ଜାରରେ ପକାନ୍ତୁ।
ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ: ଜାରକୁ ୩୦ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଜୋରରେ ହଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ୩ ରୁ ୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ପୃଥକୀକରଣ ଅବଲୋକନ କରନ୍ତୁ: ଯଦି ଇଥାନଲ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ପେଟ୍ରୋଲରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପାଣି ସହିତ ଯୋଡି ହେବ। ଆପଣ ପାଣି ରେଖା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଇଥାନଲ୍ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଇବ ଏବଂ ଏହାର ପରିମାଣର ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ମାପ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ମୁଖ୍ୟ ବିବେଚନା:
ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ (E20) ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ମାନକ।
ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇଁ, ସର୍ବଦା ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ଇନ୍ଧନ ପମ୍ପ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦ ଲେବଲିଂ ଦେଖନ୍ତୁ।
