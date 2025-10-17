Dhanteras 2025: ଧନତେରସରେ ସୁନାରୂପା ବଦଳରେ କିଣନ୍ତୁ ୭ଟି ଜିନିଷ...ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବର୍ଷିବ କୃପା

Advertisement
Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Oct 17, 2025, 08:15 PM IST

Dhanteras 2025: ଧନତେରସ ଦୀପାବଳି ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ କିଣାକିଣି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ଧନତେରସ ୧୮ ଅକ୍ଟୋବର ଶନିବାର ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତାରିଖ ୧୯ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଯଦି ଆପଣ ୧୮ ତାରିଖରେ କିଣାକିଣି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ପରଦିନ ଶୁଭ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନଟି ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଧନତେରସରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ୧୩ ଗୁଣ ଅଧିକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଘରକୁ ଧନ, ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଦିନ ଘରକୁ କିଛି ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ ।

ଧନିଆ
ଧନିଆକୁ ଧନ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଧନତେରସରେ ଧନିଆ ବିହନ କିଣିବା ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପୂଜା ସମୟରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କିଛି ଧନିଆ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ କିଛି ବିହନ ବୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଗଛଟି ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼େ, ତେବେ ଏହା ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁଖ ଆଣିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

ସୁପାରୀ
ଧନତେରସ ରୀତିରେ ସୁପାରୀର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହା ଭଗବାନ ଯମ, ବ୍ରହ୍ମା, ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଭଗବାନ ବରୁଣଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ପୂଜା ପରେ, ପୂଜା ହୋଇଥିବା ସୁପାରୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ବାକ୍ସ କିମ୍ବା ଲକରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ।

ଚିନି ବତାଶା
ବାତାଶା ହେଉଛି ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ମିଠା ଯାହାକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଧନତେରସରେ ବତାଶା କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା ସମୟରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ବତାଶା ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ।

ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ର
ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଧନତେରସରେ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ର କିଣିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଘରେ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ର ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ।

କର୍ପୂର
କର୍ପୂର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଧନତେରସରେ କର୍ପୂର କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭଗବାନ କୁବେର ଏବଂ ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଯେ କର୍ପୂର ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘର ପବିତ୍ର ହୁଏ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ଏହାର ସୁଖଦ ସୁଗନ୍ଧ ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ପବିତ୍ର କରେ ଏବଂ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆଣେ।

ଝାଡୁ
ଧନତେରସରେ ଝାଡୁର ଗଭୀର ସାଙ୍କେତିକ ଅର୍ଥ ଅଛି, କାରଣ ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦିନ ଘରକୁ ଏକ ନୂତନ ଝାଡୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଘର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଶାରୀରିକ ମଇଳା ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରେ।

ପାନ ପତ୍ର
ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ପାନ ପତ୍ରକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଧନତେରସ ପୂଜା ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେବତାମାନେ ପାନ ପତ୍ରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଧନତେରସରେ ଘରକୁ ଆଣି ଦୀପାବଳି ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ।

