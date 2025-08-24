Diabetes In Capital: ରାଜଧାନୀରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢୁଛନ୍ତି ଡାଏବେଟିସ ରୋଗୀ...ଏହା ରହିଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ
Diabetes In Capital: ରାଜଧାନୀରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢୁଛନ୍ତି ଡାଏବେଟିସ ରୋଗୀ...ଏହା ରହିଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ

Diabetes In Capital: ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ରୋଗୀମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ମଧୁମେହ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ରୋଗ ପ୍ରି-ଡାଇବେଟିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ, ତେବେ ମଧୁମେହ ହେବାରୁ ସହଜରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Aug 24, 2025, 11:14 AM IST

Diabetes In Capital: ରାଜଧାନୀରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢୁଛନ୍ତି ଡାଏବେଟିସ ରୋଗୀ...ଏହା ରହିଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ

Diabetes In Capital:  ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ମଧୁମେହ ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟପେୟ। ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତି ୪ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ମଧୁମେହ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧୁମେହ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି?  ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏହା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ରୋଗ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ହୋଇପାରେ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧୁମେହ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି?
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ମଧୁମେହ ହୁଏ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଲୋକମାନେ ଜେନେଟିକ୍ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। (ଟାଇପ୍ ୱାନ୍) କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆହୁରି ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଖରାପ ବାୟୁ ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଶରୀରରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଦାହ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଜଙ୍କଫୁଡ୍ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ମଇଦା ଏବଂ ଚିନି ଥାଏ ଯାହା ମଧୁମେହ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ସକାଳ ଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସ ଚାପ, ଡେସ୍କ କାମରେ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ବସିବା, ବ୍ୟାୟାମ ନ କରିବା ମଧୁମେହ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ରୋଗୀମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ମଧୁମେହ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ରୋଗ ପ୍ରି-ଡାଇବେଟିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ, ତେବେ ମଧୁମେହ ହେବାରୁ ସହଜରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ।

ପ୍ରି-ଡାଇବେଟିସ୍ କ'ଣ? 
ପ୍ରି-ଡାଇବେଟିସ୍ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ଅଧିକ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅଧିକ ନୁହେଁ ଯେ ଏହାକୁ ମଧୁମେହ (ଟାଇପ୍-2) କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏହା ମଧୁମେହର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଯଦି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଯତ୍ନ ନନିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ମଧୁମେହରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ।

ପ୍ରି-ଡାଇବେଟିସର ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ?

ବାରମ୍ବାର ଶୋଷ ଲାଗିବା
ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା
ହଠାତ୍ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ
ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଷ ଲାଗିବା

ଡାଇବେଟିସ୍ ଅନେକ ରୋଗର କାରଣ ହୁଏ
ଡାଇବେଟିସ୍ ଏକ ରୋଗ ଯାହା ଶରୀରର ଅନେକ ଅଂଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହା ଆଖି, କିଡନୀ, ଯକୃତ, ଚର୍ମ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯଦି ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଏହି ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କିଛି ଜିନିଷ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଡାଇବେଟିସ୍ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ?
ଏହି ରୋଗକୁ ସହଜରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାନସିକ ଚାପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ମଇଦା ଏବଂ ଚିନିର ପରିମାଣ କମ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଚିନି ସ୍ତର ଅଧିକ ଥାଏ, ତେବେ ମିଠା ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବିଷୟରେ ଅସାବଧାନ ହୁଅ ନାହିଁ।

(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । 

Also Read: Odia YouTuber: ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତର ଡ୍ରୋନ ସଟ୍ ନେବା ବେଳେ ଭାସିଗଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଏବେସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନି ପତ୍ତା

Also Read: Odisha Panipaga: ଫିକା ପଡ଼ିବ ଗଣେଶ ପୂଜା...୨୭ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ବିଭାଗ

;