Diwali Bhagyasali Rashi: ଦୀପାବଳି ପରଠୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗ୍ରହଙ୍କ ଶୁଭ ଚଳନ...ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ

Diwali Bhagyasali Rashi: ୨୪ ଅକ୍ଟୋବରରେ ବୁଧ ବିଛା ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ। ୧୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ। ୯ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଶୁକ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ୨ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାଶିରେ ରହିବେ। ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ପ୍ରମୁଖ ଗୋଚର ହେବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଶି ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ତେବେ ଏହି ଚଳନରୁ ୪ଟି ରାଶି ଖୁବ ଭାଗ୍ୟବାନ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେମାନେ ସବୁ କେଉଁ ରାଶି। 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Sep 12, 2025, 07:43 PM IST

Diwali Bhagyasali Rashi: ଖୁସି ଏବଂ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି କେବଳ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ଦୀପାବଳି ଏବଂ ରାଶିରେ ଶୁଭ ଜ୍ୟୋତିଷ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ରାଶି ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହି ସମୟରେ, ବୃହସ୍ପତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ, ଦୀପାବଳି ଦିନ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖବରକାଗଜ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍, ଜ୍ୟୋତିଷ ୱେବସାଇଟ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ 'ରାଶିଫଳ ଦୀପାବଳି ୨୦୨୫' କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ।

ତେବେ ୨୦୨୫ ଦୀପାବଳିରେ, ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ତୁଳା ରାଶିରେ, ଶନି ମୀନ ରାଶିରେ, ରାହୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଏବଂ କେତୁ ସିଂହ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ରାଶି ଚିହ୍ନର ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଚଳନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ୧୭ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂହ ରାଶିରେ ଭ୍ରମଣକରିବେ। ୨୪ ଅକ୍ଟୋବରରେ ବୁଧ ବିଛା ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ। ୧୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ। ୯ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଶୁକ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ୨ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାଶିରେ ରହିବେ। ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ପ୍ରମୁଖ ଗୋଚର ହେବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଶି ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ତେବେ ଏହି ଚଳନରୁ ୪ଟି ରାଶି ଖୁବ ଭାଗ୍ୟବାନ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେମାନେ ସବୁ କେଉଁ ରାଶି। 

ମେଷ ରାଶି
ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ- ମଙ୍ଗଳ ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ରାଶି ତୁଳାରେ ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି।

ଭାଗ୍ୟ- ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଣା ଋଣ ଅଛି ତେବେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ।

ଶୁଭ ପ୍ରତିକାର- ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ବଜରଙ୍ଗବାଣ କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାନରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।

ମିଥୁନ ରାଶି
ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ- ଏହି ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧ ତୁଳା ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖରେ ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ ହେବ। ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ।

ଭାଗ୍ୟ- ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଗତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଏହି ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।

ଶୁଭ ଉପାୟ- ବୁଧକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।

ତୂଳା ରାଶି
ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ- ଏହି ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମିଶିଛନ୍ତି, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସଂଯୋଗ ସହିତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଏହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରାଶି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ। ତୁଳା ରାଶିର କର୍ତ୍ତା ଶୁକ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଶନିଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟର ଭଲ ଫଳ ​​ମିଳିବ। କାହାକୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।

ଭାଗ୍ୟ- ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ ହେବ, ବିଳାସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

ମକର ରାଶି
ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ- ଏହି ରାଶିର କର୍ତ୍ତା ଶନି, ବନ୍ଧୁ ରାଶି ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ।

ଭାଗ୍ୟ- ଆପଣ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ।

ଶୁଭ ପ୍ରତିକାର- ଶନିଦେବଙ୍କ ନାମରେ କଳା ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗାଢ଼ ନୀଳ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

