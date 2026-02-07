High BP Reason: ରକ୍ତଚାପ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇଲା ପରେ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁନି କି? ଜାଣିରଖନ୍ତୁ କାରଣ

Advertisement
Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 07, 2026, 09:26 PM IST

High BP Reason: ଗତକିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଅନେକ ରୋଗର ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ମସ୍ତିଷ୍କ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏବଂ ହୃଦଘାତ ଏବେ ବେଶ୍ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସରଳ ଉପାୟରେ।

ଔଷଧ ପରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଚାପ କାହିଁକି ଉଚ୍ଚ ରହିଥାଏ? 
ବିଶେଷଜ୍ଞ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଔଷଧ ଏକା ସମୟରେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସକାଳେ କିମ୍ବା ଅପରାହ୍ନରେ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ସାଧାରଣ ଭାବେ ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଔଷଧ ସର୍ବଦା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ନେବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମାତ୍ରା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜେ ମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ।

ଏହି ଖାଦ୍ୟଗତ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାନ୍ତୁ:
ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ ସେବନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆଚାର, ପାମ୍ପଡ଼ ଏବଂ ଲୁଣିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପନିପରିବାରେ କେବଳ ଲୁଣ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଝା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସବୁଜ ପନିପରିବା ଏବଂ ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଭାରୀ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଏବଂ ଛଣାଛଣି ଖାଦ୍ୟ ଏଡାନ୍ତୁ।

ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆପଣ ରକ୍ତଚାପ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ସମାନ ସମୟରେ ଶୋଇବା ଏବଂ ଉଠିବା, ଅତି କମରେ ୭ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପକୁ ଏଡାଇବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସହିତ, ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତଚାପକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାପ କରିବାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ।

ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ?
ପ୍ରତିଦିନ ସମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କ ଲୁଣ ସେବନ ୫ଗ୍ରାମ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ।
ଚାପ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। 

(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।

