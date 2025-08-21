Emergency Medicines: ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ୪ ମେଡିସିନ୍, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବ ଜୀବନ!
Emergency Medicines: ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ୪ ମେଡିସିନ୍, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବ ଜୀବନ!

Emergency Medicines: ଡକ୍ଟର ଶିବମ ଏପରି ୪ ମେଡିସିନ୍ ର ନାମ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ମେଡିସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 21, 2025, 08:44 PM IST

Emergency Medicines: ଆଜିର ସମୟରେ ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟୋକାର୍ଡିଆଲ୍ ଇନଫାର୍କ୍ସନ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସମୟୋଚିତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଡାକ୍ତର ଶିବମ୍ ରାଜ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର ଲୋକ ମାୟୋକାର୍ଡିଆଲ୍ ଇନଫାର୍କ୍ସନ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୌଳିକ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଡାକ୍ତର ଶିବମ୍ ଏପରି ୪ଟି ଔଷଧର ନାମ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।

ହୃଦଘାତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଏ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ
ଡାକ୍ତର ଶିବମ କୁହନ୍ତି ଯେ ହୃଦଘାତ ହେଲେ ଛାତିର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛାତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ହାତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନର୍ଭସ, ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଳ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏପରି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମୌଳିକ ଔଷଧ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।

ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ୪ ମେଡିସିନ୍ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ୪ ମେଡିସିନ୍
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ୪ ଔଷଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଗୁଡିକର ନାମ ହେଉଛି: ଆସ୍ପିରିନ୍ (Aspirin- 325 mg), କ୍ଲୋପିଡୋଗ୍ରେଲ୍ (Clopidogrel- 300 mg), ଆଟୋର୍ଭାଷ୍ଟାଟିନ୍ (Atorvastatin- 80 mg), ସୋର୍ବିଟ୍ରେଟ୍ (Sorbitrate- 5 mg)। ଏହି ସମସ୍ତ ମେଡିସିନ୍ ହୃଦଘାତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି କ୍ରମରେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତି ଯେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି କ୍ରମରେ ଏହି ମେଡିସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋର୍ବିଟ୍ରେଟ୍ ଜିଭ ତଳେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିପି ୯୦/୬୦ ରୁ ଅଧିକ ଥାଏ ତେବେ ହିଁ ଏହି ମେଡିସିନ୍ ଖାଆନ୍ତୁ।

ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ କଥା 
ଡାକ୍ଟର ଶିବମ୍ କୁହନ୍ତି ଯେ କିଛି କଥା ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୀବ୍ର ହୁଏ ଏବଂ ହୃଦଘାତର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟତା ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଔଷଧ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଭାବରେ କାମ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ବିପି 90mmHg ରୁ କମ୍ ହୁଏ କିମ୍ବା ରୋଗୀ ଆଘାତରେ ଥାଏ, ତେବେ ସୋର୍ବିଟ୍ରେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସ୍ପିରିନ୍ ଏବଂ କ୍ଲୋପିଡୋଗ୍ରେଲ୍ ନେବା ପରେ କୌଣସି ଆଲର୍ଜି କିମ୍ବା ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।

ଲୋକମାନେ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏହି ମେଡିସିନ୍
ଡାକ୍ତର ଶିବମ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏହି ଔଷଧ ରଖିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ହୃଦରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟା ଅଛି; ତେବେ ଘରେ ଏହି ଔଷଧ ନ ରଖିବା ବିପଦମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏକ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ଏଡାଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏପରି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। (Credit: @dr.shivamrajaiims_Instagram)

Disclaimer: ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ରୋଗର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏପରି କୌଣସି ଦାବିର ସତ୍ୟତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ।

 

