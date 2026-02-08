ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଭୁଲ୍

Chankayna Niti: ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟଙ୍କା କେବଳ କାରବାରର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଋଣ ନେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶୋଧ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଋଣ ଦେବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କେବେ ପରାସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ।
Trending Photos
Chankayna Niti: ଆଜିର ଦ୍ରୁତ ଗତିଶୀଳ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା କିମ୍ବା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏକ ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ, ଏହି ଟଙ୍କା ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଫାଟର କାରଣ ହୋଇଯାଏ। ମହାନ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଟଙ୍କା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଋଣ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଠୋର ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରି, ଆପଣ କେବଳ ନିଜକୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଏହି ତିନୋଟି ବିଶେଷ ନୀତି ବିଷୟରେ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।
ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଋଣ ନେବା ଖରାପ କାମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଯୋଜନାରେ ଋଣ ନେବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଦୃଶ୍ୟ। ଋଣ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଏହାକୁ ପରିଶୋଧ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ବିଳାସ ପାଇଁ ଋଣ ନେବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗଭୀର ଚାପ ଏବଂ ଅପମାନର କାରଣ ହୁଏ। ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଋଣ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଉତ୍ସ (ଯେପରିକି ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ)ରୁ ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ସନ୍ଦେହଜନକ କିମ୍ବା ଅନୈତିକ ଉତ୍ସରୁ ଋଣ ନିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା, ସୁଧ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହରଣ କରିଦିଏ।
ଦାନ କରିବା ଭଲ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, "ଅତ୍ୟଧିକ ସରଳତା ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାଏ।" କାହାକୁ ଋଣ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତାହା ପରିଶୋଧ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ହେଉଛି ନିଜକୁ ପାଦରେ କୁରାଢୀ ମାରିବା ପରି। କେବଳ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ମୌଖିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରାୟତଃ ସମୟର ଧୂଳିରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ, ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସର୍ବଦା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଲିଖିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହିତ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି କାରବାରର ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ନଥାଏ, ତେବେ ବିବାଦର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଦେୟ ସମୟସୀମା ଏବଂ ସୁଧ ଭଳି ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତର ଘର୍ଷଣକୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖେ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
Also Read- Tarot Card Reading: ନୂଆ ସପ୍ତାହ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ, ମେଷଠୁ ମୀନ ରାଶିଫଳ
Also Read- Jio Plan: ରହିବନି ବାରମ୍ୱାର ରିଚାର୍ଜ ଟେନସନ୍, ଜିଓ ଆଣିଲା ବଡ ସୁବିଧା !