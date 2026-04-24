Dream Meaning: ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କୁହେ ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର

Dream Meaning: ଆମେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଉ। କେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲିଯାଉ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡିଯାଉ। ସ୍ୱପ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନର ଏକ ଅର୍ଥ ଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନର ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ। କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଇଥାଏ। କେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ସୂଚିତ କରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ହସୁଥିବା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଛି ଏବଂ ଖୁସି ଅଛି।
ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମୃତ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଗି କିମ୍ବା କାନ୍ଦୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇପାରେ ଯେ ଆପଣ ଏପରି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଯଦି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଉଚିତ। କିମ୍ବା ଯଦି ଏହା ଅନ୍ୟ କେହି, ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏହା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ।
ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା
କେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା
ଯଦି ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ।
ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝି ନ ପାରିବା
କେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଯିଏ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ ଯେ ସେ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାର ସୂଚାଇଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ।
Disclamer:ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ପୁରାଣ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।