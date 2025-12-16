Ginger Water Benefits: ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ପିଅନ୍ତୁ ଉଷୁମ ଅଦା ପାଣି...ଦୂରେଇ ରହିବ ଏସବୁ ରୋଗ

Ginger Water Benefits: ଡକ୍ଟର ସଲିମ୍ ଜୈଦି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଦାର ବିଭିନ୍ନ ଲାଭ ଏବଂ ଅଦା ପାଣି ପିଇବାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଅଦା ପାଣି ପିଇବାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ।
Ginger Water Benefits: ସବୁ ଋତୁରେ ଅଦାର ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲାଭ ଅଛି। ଏହାର ପ୍ରଦାହ-ବିରୋଧୀ ଗୁଣ ପ୍ରଦାହକୁ ହ୍ରାସ କରେ, ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରେ। ଅଦାରେ ଜିଞ୍ଜେରାଲ୍ ନାମକ ଏକ ଯୌଗିକ ଥାଏ, ଯାହା ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସଲିମ୍ ଜୈଦି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଦାର ବିଭିନ୍ନ ଲାଭ ଏବଂ ଅଦା ପାଣି ପିଇବାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଅଦା ପାଣି ପିଇବାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ।
ଅଦା ପାଣି ପିଇବାର ଲାଭ
ଡକ୍ଟର ସଲିମ୍ ଜୈଦି କୁହନ୍ତି ଯେ ଅଦା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହାର ସେବନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଅଦା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ।
ଅଦା ପାଣି ପିଇବା ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ ଯେ ଆପଣ ଆଉ କାଶ, ଥଣ୍ଡା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ।
ଡକ୍ଟର ସଲିମ୍ ଜୈଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲେଖିତ ଲାଭ ବ୍ୟତୀତ, ଅଦାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଲାଭ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ପ୍ରତିଦିନ ଅଦା ପାଣି ପିଇବା ପେଟର ଚର୍ବି ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଭଲ ଚର୍ବି ବର୍ନର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ଅଦା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କାଶ ଏବଂ ଥଣ୍ଡାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଋତୁକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରୁ ରୋକା ଯାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଦାର ପ୍ରଦାହ-ରୋଧୀ ଗୁଣ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ।
ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଅଦା ଫୁଟାନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ଏହାକୁ ଗରମ ଥିବା ସମୟରେ ଧିରେ ଧିରେ କରି ପିଅନ୍ତୁ। ଅଦା ପାଣିକୁ ଚା ପରି ପିଅନ୍ତୁ ସିପ୍ କରି ପିଇପାରିବେ । ଏହା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
ଖାଲି ପେଟରେ କିମ୍ବା କିଛି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅଦା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଗରମ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ପିଇପାରିବେ। ତଥାପି, ଅତ୍ୟଧିକ ଅଦା ପାଣି ପିଇବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଦା ପାଣି ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ଅଦା ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଅଦା ମିଶାଇବା କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଅଦା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟବର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।
(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
