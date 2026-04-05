Zee OdishaOdisha LifeStyle and Others

Ear Cancer Symptoms: କାନ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ? ଜାଣନ୍ତୁ ଓ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 05, 2026, 08:00 PM IST

Ear Cancer Symptoms: ଆଜିକାଲି କର୍କଟ ରୋଗ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଅସାବଧାନତା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ପ୍ରାୟତଃ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ଯାହା ଗୁରୁତର ରୋଗ ଏବଂ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ, କୁଣ୍ଡେଇ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ଫୁଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କାନ ସମସ୍ୟା କେତେକ ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁତର ବିପଦର ସଙ୍କେତ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥାଉ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଥାଉ। 

ତେଣୁ, ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି କାହାଣୀରେ, ଆମେ କାନ କର୍କଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଏକ ରୋଗ ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ପରିସ୍ଥିତି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ।

କାନ କର୍କଟ କ’ଣ ଏବଂ ଏହା କାନ କର୍କଟକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ?
କାନ କର୍କଟ ଏକ ବିରଳ କିନ୍ତୁ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ଯାହା ବାହ୍ୟ କାନ, କାନ କେନାଲ କିମ୍ବା ଭିତର କାନରେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ। ଅସ୍ୱାଭାବିକ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗୁଣିତ ହୁଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖପାଖର ଟିସୁକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା ଚର୍ମ କର୍କଟ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଭିତର କାନକୁ ବ୍ୟାପିପାରେ। ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ନହୁଏ, ତେବେ ଏହା ହାଡ଼ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏହା ଏହି କର୍କଟ ରୋଗ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ତାହାର ଏକ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତଥାପି, ସମୟୋଚିତ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ, ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ କରାଯାଇପାରିବ।

କାନ କର୍କଟ ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଂକ୍ରମଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ଅତ୍ୟଧିକ ସଂସ୍ପର୍ଶ, ଚର୍ମ କର୍କଟ, ଧୂମପାନ, କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ। ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର କାନ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିପଦ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯଦି ରୋଗ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ, ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଇପାରିବ। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ରେଡିଓଥେରାପି ଏବଂ ଔଷଧ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଅନେକ ରୋଗୀ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି, ତେଣୁ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନ ନେବା ଭଲ।

ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାନ କର୍କଟ ଲକ୍ଷଣ
କାନ କର୍କଟ ରୋଗର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ ହାଲୁକା ମନେ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି:
କାନରୁ ନିରନ୍ତର ପୂଜ କିମ୍ବା ରକ୍ତସ୍ରାବ
ନିରନ୍ତର କାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା
ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ
କାନ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଗଣ୍ଠି କିମ୍ବା ଫୁଲା 
ମୁଖର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିସ୍ତେଜତା କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳତା
କାନରେ ନିରନ୍ତର ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା

ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହେ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଇଏନଟି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ଗମ୍ଭୀର ଜଟିଳତାକୁ ରୋକିପାରିବ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ।

Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।

Also Read: Rani Panda: ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏଥର ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦେବେ ଏହି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା

Also Read: HRA Claim Hike: ବେତନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏହି ଚାରୋଟି ସହରରେ ଏବେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ HRA ଦାବି ଉପଲବ୍ଧ

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Ear Cancer Symptoms
Ear Cancer Symptoms: କାନ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ? ଜାଣନ୍ତୁ ଓ ସାବଧାନ ରୁହ
paita lagi niti
୬ ଏପ୍ରିଲରେ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି କି ? ୪ ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ
Char Dham Yatra 2026
Char Dham Yatra 2026: କେଦାରନାଥ ଏବଂ ବଦ୍ରିନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାର କେବେ ଖୋଲିବ? ଚାର ଧାମ ଯାତ୍ରା...
rani panda
Rani Panda: ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏଥର ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦେବେ ଏହି ବଲିଉଡ ଅଭିନ
Political News
PM Modi: 'ମମତା ଦିଦି'ଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ, ସମଗ୍ର ବଙ୍ଗଳାକୁ...