Kidney Damage Early Sign: ଆପଣଙ୍କ କିଡନୀ ଭଲ ଅଛି ନାଁ ଖରାପ, ଜାଣନ୍ତୁ ଘରେ ବସି କେମିତି କରିବେ ଯାଞ୍ଚ..

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 11, 2026, 07:56 AM IST

Kidney Damage Early Sign: ଶରୀରରେ ବୃକକ୍(Kidney) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଏହା ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଷ୍ଟଡି ଅନୁଯାୟୀ, ବୃକକ୍ ନୀରବରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ହୋଇପାରେ। କିଡନୀ ଖରାପ ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଷ୍ଟକର, କାରଣ ଟେଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ୧୦୦% ସଠିକ୍ ବାହାରି ନଥାଏ। ଯଦି ୫୦ ରୁ ୭୦% ବୃକକ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ କିମ୍ବା ବୃକକ୍ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମନୀଷ କହିବା ଅନୁସାରେ କିଛି ସରଳ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଶୀଘ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ, ବୃକକ୍ ୧୦୦% କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ; ଘରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଘରେ କିପରି ସହଜରେ ବୃକକ୍ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା..

ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କର ବୃକକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କର ବୃକକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ବୃକକ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ରକ୍ତକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଶରୀରରେ ଜଳ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା। ଯେତେବେଳେ ବୃକକ୍ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଶରୀରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୋଇଥାଏ।

କିପରି ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ?
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମନୀଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁଅରକୁ ରୋକାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

-ପରିସ୍ରା ବୃକକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ରା ବହୁତ ଗାଢ଼ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଏଥିରେ ଫେଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତେବେ ଏହା ବୃକକ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ବାରମ୍ବାର କିମ୍ବା କ୍ୱଚିତ୍ ପରିସ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷଣ, ପରିଶ୍ର ସମୟରେ ଜଳାପୋଡ଼ା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବା ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ।

-ମୁହଁ, ପାଦ ଏବଂ ଆଖି ଫୁଲିବା ମଧ୍ୟ ବୃକକ ଫେଲ୍ୟୁଅରର ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇତଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ତଳେ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ତଳେ ଫୁଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

-ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମନୀଷଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦବାଇବା ସମୟରେ ଗଣ୍ଠି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବୃକକ ଫେଲ୍ୟୁଅରର ଏହା ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ବିନା କାରଣରେ ଥକ୍କା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇନେବା ଉଚିତ।

-ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କିମ୍ବା ରକ୍ତରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୃକକ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ପାଟିରେ ତିକ୍ତ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବୃକକ ଫେଲ୍ୟୁଅରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

-ବାରମ୍ବାର ଶୁଖିଲା ପାଟି କିମ୍ବା ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ବୃକକ୍ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।

(Disclaimer: Disclamer:ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ। ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କୌଣସି ମତେ ରହିବ ନାହିଁ )

