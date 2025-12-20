Food For Haemoglobin: ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ସ୍ତର ବଢାନ୍ତୁ ଏମିତି...ପାଖ ମାଡ଼ିବନି କୌଣସି ବି ରୋଗ !

Food For Increase Haemoglobin: କିଛି ଲୋକ ପ୍ରତି ମାସରେ କମ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ରକ୍ତ କିମ୍ବା ଆଇରନ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ।
Food For Increase Haemoglobin: ଆଗପଛ ନଭାବି କିଛି ଚିନ୍ତା ନକରି ଅନେକ କିଛି ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆମକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା କେବଳ ଆମ ଜୀବନରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ ବରଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଅଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଘାରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ, ଅନେକ ଲୋକ ରକ୍ତହୀନତା (କମ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍)ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତହୀନତା ବହୁତ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା ଥକ୍କାପଣ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କିଛି ଲୋକ ପ୍ରତି ମାସରେ କମ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ରକ୍ତ କିମ୍ବା ଆଇରନ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ।
ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କଣ କଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ବିଟ୍ରୁଟ୍ - ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଟ୍ରୁଟ୍ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଆଇରନ୍ ଏବଂ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ରେ ଭରପୂର। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଭ ଦେଖିପାରିବେ।
ଡାଳିମ୍ବ - ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଟ୍ରୁଟ୍ ର ସ୍ୱାଦ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆପଣ ଡାଳିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଡାଳିମ୍ବ ରକ୍ତ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସେଓ, ଖଜୁରି ଏବଂ କିସମିସ୍ ଭଳି ଫଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବେ।
ଶୁଖିଲା ଫଳ - ଶୀତଦିନେ ଚିନାବାଦାମ, ବାଦାମ, ରାଶି କିମ୍ବା କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ପରି ଶୁଖିଲା ଫଳ ଖାଇ ଆପଣଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କିସମିସ୍ କିମ୍ବା ଖଜୁରି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଥିବା ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱ ଶରୀରରେ ଲାଲ ରକ୍ତ କୋଷ କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ଲଡ ରେଡ୍ ସେଲ ବୋଲି କହୁ ତାହା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ - ଯଦି ଆପଣ ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଇରନ ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମାଛ, ମାଂସ ଏବଂ ମଟନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୧୫ ଦିନ ପରେ ଫଳାଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ।
(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
