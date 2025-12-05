Liver Disease: ଲିଭର ପାଇଁ ବିଷ ସଦୃଶ ଏହିସବୁ ହେଲଦି ଫୁଡ୍...ସବୁଦିନ ଖାଇଲେ ଚାଲିଯାଇପାରେ ଜୀବନ!

Liver Disease: ଏଥିରେ ଥିବା ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ ସିଧାସଳଖ ଲିଭରରେ ଜମା ହୁଏ, ଯାହା ଚର୍ବି ଜମା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଚର୍ବି ଲିଭରର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। କମ ଫାଇବର ପରିମାଣ ହେତୁ ଘରୋଇ ଜୁସ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ, ଜୁସ୍ ବଦଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଖାଇବା ଲିଭର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ।
Liver Disease: ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଲିଭର ବା ଯକୃତ ରୋଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ମାମଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହା ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଲିଭର ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚର୍ବି ଜମା ହୁଏ, ଯାହା ସମୟ ସହିତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଗମ୍ଭୀର ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ମୁଖ୍ୟତଃ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ସିରୋସିସ୍ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଏକ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଲିଭର କ୍ଷତି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସିରୋସିସ୍ ଏବଂ ଲିଭର ଫେଲ୍ୟୁଅର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ। ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମାନ ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯକୃତ ଚର୍ବି ଜମା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ, ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ କେଉଁ ସୁସ୍ଥ ମନେ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଲିଭର ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଯକୃତ ଚର୍ବି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ।
ସୁସ୍ଥ ବିବେଚିତ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଯକୃତକୁ ଚର୍ବିଳ କରିଥାଏ... ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା
ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇଥିବା ଫଳ ରସ
ଲିଭର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା...ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇଥିବା ଫଳ ରସକୁ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପିଅନ୍ତି। ତଥାପି, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇଥିବା ଜୁସରେ ଚିନି ଅଧିକ ଏବଂ ଫାଇବର କମ୍ ଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ ସିଧାସଳଖ ଲିଭରରେ ଜମା ହୁଏ, ଯାହା ଚର୍ବି ଜମା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଚର୍ବି ଲିଭରର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। କମ ଫାଇବର ପରିମାଣ ହେତୁ ଘରୋଇ ଜୁସ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ, ଜୁସ୍ ବଦଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଖାଇବା ଲିଭର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ।
ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଦହି
ଦହି ସୁସ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଦହିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଚିନି, ପ୍ରିଜରଭେଟିଭ୍ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ସ୍ୱାଦ ଥାଏ। ଏହା ଲିଭରରେ ପ୍ରଦାହ ଏବଂ ଚର୍ବି ଜମା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଦହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ସାଦା ଦହି କିମ୍ବା ଘରୋଇ ଦହି ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ।
ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଓଟ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ
ଓଟ୍ସ ସୁସ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଓଟ୍ସରେ ଅଧିକ ଚିନି, ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ସୋଡିୟମ୍ ଥାଏ। ଯଦିଓ ଏହା ହଜମ କରିବାକୁ ସହଜ ହୋଇପାରେ, ବାରମ୍ବାର ସେବନ ଲିଭର ଚାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଷ୍ଟିଲ୍-କଟ୍ ଓଟ୍ସ କିମ୍ବା ରୋଲ୍ଡ୍ ଓଟ୍ସ ଭଲ ବିକଳ୍ପ।
ରିଫାଇନ୍ ଶସ୍ୟ
ଧଳା ରୁଟି ଏବଂ ଧଳା ଭାତ ପରି ରିଫାଇନ୍ ଶସ୍ୟ, ଲିଭରରେ ଚର୍ବି ଜମା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହୁଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ଶର୍କରାରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ଯକୃତର ଭାର ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯଦି ଶତପ୍ରତିଶତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ରୁଟି କିମ୍ବା ପାସ୍ତା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେବନ କରାଯାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେ ଚର୍ବି ଜମା ହୋଇପାରେ।
ବାଦାମ ଏବଂ ବିହନର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର
ବାଦାମ ଏବଂ ବିହନ ସୁସ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ୟାଲୋରୀ ଏବଂ ଚର୍ବି ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷକରି ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଜା କିମ୍ବା ଲୁଣିଆ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯକୃତ ପାଇଁ ଆହୁରି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ମୁଠାଏ ଯଥେଷ୍ଟ।
ଭଲ ଲିଭର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ?
ଲିଭରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଫାଇବର, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଚର୍ବିର ସନ୍ତୁଳନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସବୁଜ ପନିପରିବା, ବିନ୍ସ, ମସୁର, ଫଳ, ସାଲାଡ୍ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ଯକୃତକୁ ସଫା କରିବାରେ ଏବଂ ଚର୍ବି ଜମା ହେବାରୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମାଛ, ବାଦାମ ଏବଂ ଚିଆ ସିଡସ୍ ବିହନ ପରି ଓମେଗା-3 ଖାଦ୍ୟ ଯକୃତ ପ୍ରଦାହକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଏହା ସହିତ, ବିନା ମିଠା କଫି, ଗ୍ରିନ ଟି, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ଯକୃତକୁ ବିଷମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଲାଲ ମାଂସ ଏବଂ ତେଲଛଣା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯକୃତରେ ଚର୍ବି ଜମା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଲିଭର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:
ପ୍ରତିଦିନ ୩୦ ମିନିଟ୍ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ।
ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନି ଏବଂ ଭଜା ଖାଦ୍ୟ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ।
ମଦ୍ୟପାନରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ।
ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
