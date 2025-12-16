Egg Quality: ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଣ୍ଡା ବିଷାକ୍ତ? ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି FSSAI

Egg Quality: ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁଡ଼ାରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକର ଅପବ୍ୟବହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଯାହା ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନାଇଟ୍ରୋଫ୍ୟୁରାନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି।
Egg Quality Controversy: ଶୀତଦିନ ଆସିବା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ତାଲିକା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ଭାରତରେ ପ୍ରୋଟିନର ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରୟକାରୀ କମ୍ପାନୀର ଅଣ୍ଡାରେ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ (FSSAI) ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଏବଂ ଅଣ-ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଅଣ୍ଡାର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ କହିଛି। ଅଣ୍ଡାରେ ନାଇଟ୍ରୋଫ୍ୟୁରାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ FSSAI କୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାକୁ ଅଣ୍ଡା ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
FSSAI ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଏବଂ ଅଣବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଅଣ୍ଡାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାର ନମୁନା ନିଆଯାଇ ଲ୍ୟାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏପରି ଔଷଧ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅଣ୍ଡାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଣ୍ଡାର ନମୁନା ନିଆଯାଉଛି। କାରଣ ଅଣ୍ଡାରେ ମିଳୁଥିବା ନାଇଟ୍ରୋଫ୍ୟୁରାନ୍ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ନିଷିଦ୍ଧ। ଏହା କର୍କଟ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁଡ଼ାରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକର ଅପବ୍ୟବହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଯାହା ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନାଇଟ୍ରୋଫ୍ୟୁରାନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ରାନ୍ଧିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅଣ୍ଡାରେ ରହିପାରେ। ପ୍ରାଣୀ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଖରାପ ଅଣ୍ଡାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସେବନ ଜେନେଟିକ୍ କ୍ଷତି ଏବଂ କର୍କଟ ରୋଗର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିପଦ ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ କିଡନୀ ଏବଂ ଯକୃତ କ୍ଷତି ସହିତ ଜଡିତ। ଅଣ୍ଡାରେ ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଉପସ୍ଥିତି ଅପରିଷ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅପରିଷ୍କାର ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।