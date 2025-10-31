Advertisement
EPFO Latest News: ୨୫ ହଜାର ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଉଠାଇବେ ପିଏଫର ପେନସନ ସୁବିଧା...

EPFO Latest News: କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିମ୍ନ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆୟକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ହାତରେ ଦରମାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତର କର୍ମଶକ୍ତିକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ପେନସନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Oct 31, 2025, 07:41 PM IST

EPFO Latest News: ୨୫ ହଜାର ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଉଠାଇବେ ପିଏଫର ପେନସନ ସୁବିଧା...

EPFO Latest News: କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର । କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦରମା ସୀମା ୧୫ ହଜାରରୁ ୨୫ ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଅଧିକ ଦରମା ନେଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ EPF ଏବଂ EPS ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇବେ। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଡିସେମ୍ବର କିମ୍ବା ଜାନୁଆରୀରେ EPFO ​​ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ଆଶା କରାଯାଉଛି।

୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ
ବର୍ତ୍ତମାନ,୧୫ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମୂଳ ଦରମା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ EPFO ​​ଯୋଜନାରୁ ବାହାରି ପାରିବେ, କାରଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦାତାମାନେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି। ତଥାପି, ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ପ୍ରାୟ ୧୦ ନିୟୁତ ନୂତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ-କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅନେକ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୫ ହଜାରରରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।

ପେନସନ ଏବଂ ପିଏଫ ପାଣ୍ଠି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ
କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଉଭୟ EPF ଏବଂ EPS ଯୋଜନାରେ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ EPFକୁ ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: ୮.୩୩ ପ୍ରତିଶତ EPSକୁ ଏବଂ ୩.୬୭ ପ୍ରତିଶତ EPFକୁ ଯାଏ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦରମା ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା EPF-EPS କର୍ପସ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସର ପେନସନ ଏବଂ ସୁଧ ଉଭୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, EPFOର ମୋଟ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାୟ ୨୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଏବଂ ଏହାର ୭୬ ନିୟୁତ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି: ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ
ଆର୍ଥିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ସଂସ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୀମା କେବଳ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଦରମା ଗଠନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

