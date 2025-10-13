Advertisement
Signs of Fatty Liver: ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରର ଏହି ୫ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ, ଦେଖାଦେଉଥିଲେ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Oct 13, 2025, 07:14 PM IST

Signs of Fatty Liver:  ଯକୃତ ଶରୀରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଯକୃତ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଅଙ୍ଗ ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯକୃତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ରକ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ଏବଂ ଖରାପ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାରକୁ ବାହାର କରେ। ଏହି ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।

ଡାକ୍ତରମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି?
ଯକୃତ କ୍ଷତିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କାରଣ ଯକୃତ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା।

ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରର ୫ ଲକ୍ଷଣ
୧. ପରିସ୍ରା ରଙ୍ଗ: ଯକୃତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ପରିସ୍ରା ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଏ। ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଯକୃତରେ ଚର୍ବି ଜମା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ରା ଗାଢ଼ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ହୋଇପାରେ।

୨. ହାଲୁକା ମଳ ରଙ୍ଗ - ଯଦି କାହାର ମଳ ହାଲୁକା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବା ଉଚିତ। କେତେକ ସମୟରେ, ମଳ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଯକୃତ ରୋଗକୁ ସୂଚାଇପାରେ। ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷଣ।

୩. ଭୋକ ନ ଲାଗିବା - ଯଦି କାହାର ଭୋକ କମିଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିଛି ଲୋକ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରୁତ ଓଜନ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି।

୪. ଆଖି ଏବଂ ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ - ଯକୃତରେ ଚର୍ବି ଜମା ହେବା ସହିତ, ଚର୍ମ ଏବଂ ଆଖିର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ଉନ୍ନତ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରର ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ, ଆଖିର ଚର୍ମ ଏବଂ ଧଳା ଅଂଶ ହଳଦିଆ ହେବାକୁ ଲାଗେ।

୫. ପାଦ ଫୁଲିବା - ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ନିମ୍ନ ଗୋଡ, ଗୋଇଠି ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଫୁଲା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପ୍ରାୟତଃ ସକାଳେ ଫୁଲା ହୁଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସାମାନ୍ୟ ଚର୍ମ ଆଘାତରୁ କ୍ଷତ କିମ୍ବା ରକ୍ତସ୍ରାବ ମଧ୍ୟ ଯକୃତ କ୍ଷତିର ଲକ୍ଷଣ।

ଏହାକୁ କିପରି ରୋକାଯିବ?
ସୁସ୍ଥ ଯକୃତ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ତାହା ଆମ ଯକୃତ ଉପରେ ଅନୁରୂପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେଣୁ, ଆମେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ-ସମୃଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଖାଇବା ଉଚିତ। ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଡାଲି, ଶୁଖିଲା ଫଳ ଏବଂ ଲିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ, ଭଜା ଖାଦ୍ୟ, ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ରିଫାଇନ୍ ମଇଦାରେ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଏବଂ ଚିନି ପାନୀୟ ବଦଳରେ ତାଜା ଜୁସ୍ ପିଅନ୍ତୁ।

