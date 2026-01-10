February 2026 Rashiphala: ଫେବୃଆରୀରେ ୩ଥର ଚଳନ କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ...ମାସ ସାରା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବେ ୩ରାଶି

February 2026 Rashiphala: ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଭ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ମେଷ, ସିଂହ ଏବଂ ଧନୁ ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ସାରା ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା।
February 2026 Rashiphala: କିଛି ଲୋକଙ୍କର ୨୦୨୬ ମସିହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ତଥା ଫେବୃଆରୀରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ପ୍ରକୃତରେ, ନଅଟି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଫେବୃଆରୀରେ ତ୍ରିଗୁଣିତ ହେଉଛି। ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ୬ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହା ପରେ, ୧୩ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶି ଛାଡି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଶେଷରେ, ୧୯ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ।
ମେଷ ରାଶି
୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତିନିଥର ଭ୍ରମଣ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ସାମୟିକ ଲାଭ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଚାଲି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମନାଇବାରେ ସଫଳ ହେବେ।
ସିଂହ ରାଶି
୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୂରଣ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଚର୍ମ ଏବଂ ହାଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ବରଂ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଛି।
ଧନୁ ରାଶି
ସିଂହ ବ୍ୟତୀତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧନୁ ରାଶିକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଶି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଧନୁ ରାଶି ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିବ। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହେବେ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ଚର୍ମ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)
