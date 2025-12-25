Finger Cancer: ଆଙ୍ଗୁଳି କ୍ୟାନସରର୍ ହେବ ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରରେ ଦେଖାଦିଏ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ

Finger Cancer: କ୍ୟାନସର୍ ବା କର୍କଟ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଭୟ ଆସେ। ହେଲେ,ଏ-ହି ରୋଗ ଏବେ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣୀ। କାନ, ନାକ, ଗଳା କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କୌଣସି ଗଣ୍ଠିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ରୋଗ ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।
Finger Cancer: କ୍ୟାନସର୍ ବା କର୍କଟ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଭୟ ଆସେ। ହେଲେ,ଏ-ହି ରୋଗ ଏବେ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣୀ। କାନ, ନାକ, ଗଳା କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କୌଣସି ଗଣ୍ଠିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ରୋଗ ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କୌଣସି କ୍ଷତ ନ ହୋଇ ଗଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏବଂ ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଚର୍ମ ରୁକ୍ଷ କିମ୍ବା ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ। କିମ୍ବା ରକ୍ତ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେବେ,ହେଳା ନ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଜରୁରୀ। (hand surgeon Dr. Amit Mittal) ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସର୍ଜନ ଡାକ୍ତର ଅମିତ ମିତ୍ତଲ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ରାମକ ହୋଇପାରେ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ଆଙ୍ଗୁଳି କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ?
ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କର୍କଟ ରୋଗ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ: ଚର୍ମ, ହାଡ଼ କିମ୍ବା ନଖ,ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି, ଆଙ୍ଗୁଠି କର୍କଟ ରୋଗ ,ଫୁସଫୁସ ଏବଂ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗରୁ ବ୍ୟାପିପାରେ। ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ମେଟାଷ୍ଟାଟିକ୍ ରୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ସହିତ ଜଡିତ।
ଚର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ - ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏକ ନୂତନ ଗଣ୍ଠି କିମ୍ବା କଳାଯାଇ ବାହାରିବା ଲକ୍ଷ କରନ୍ତି। କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କଳାଯାଇର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଂସ ପିଣ୍ତୁଳା ବଢେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଗଣ୍ଠି - ଚର୍ମ ତଳେ କିମ୍ବା ହାଡ଼ରେ ଏକ କଠିନ ଗଣ୍ଠି ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ସମୟ ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହୁଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଉଚିତ।
ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଫୁଲା - ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ବଢ଼ୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବିଶେଷକରି ହାଡ଼ରେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଫୁଲା ଏବଂ କଠିନତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ।
ରୁକ୍ଷ ଚର୍ମ - ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ସ୍ୱାଭାବିକ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ଚର୍ମରେ ଲାଲ କିମ୍ବା ଆଞ୍ଜୁଳା ଦାଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଶରୀରର କ୍ଷତ ନ ଶୁଖିଲ - ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ କର୍କଟ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତ ଭଲ ହୁଏ। ମଧୁମେହ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଆପଣ କେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଉଚିତ?
୧-ଏକ ଗଣ୍ଠି ଯାହା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।
୨-ବ୍ୟଥା କିମ୍ବା ଚାପର ଅନୁଭବ।
୩-ଏକ କ୍ଷତ ଯାହା ସୁସ୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ।
୪-ଜ୍ୱର
୫-ଓଜନ ହ୍ରାସ
୬-ଆଙ୍ଗୁଠି ଅସ୍ୱସ୍ତି
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ କରିବେ?
ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ହାତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ସର୍ଜନ କିମ୍ବା ଚର୍ମରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।କର୍କଟ ରୋଗ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମଧୁମେହ ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ।
(Disclaimer: ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ରୋଗର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏପରି କୌଣସି ଦାବିର ସତ୍ୟତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ।)